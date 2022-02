Bochum en Locadia spelen wedstrijd van hun leven en vernederen Bayern

Zaterdag, 12 februari 2022 om 17:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:39

VfL Bochum heeft zaterdagmiddag voor een flinke schok gezorgd in de Bundesliga. De nummer elf van de Duitse competitie speelde koploper Bayern München van het kastje naar de muur en keek bij rust tegen een 4-1 voorsprong aan. Uiteindelijk beperkte der Rekordmeister de schade nog tot 4-2. Jürgen Locadia deelde mee in de feestvreugde door de 2-1 binnen te schieten vanaf de strafschopstip. Het is voor het eerst sinds 1975 dat Bayern minimaal vier goals incasseerde in de eerste helft van een Bundesliga-wedstrijd.

VfL Bochum - Bayern München 4-2

Bochum, met Jürgen Locadia in de basis, zocht brutaal naar een vroege goal. De inspanningen werden echter niet beloond, daar het Bayern was dat op voorsprong kwam. Thomas Müller krulde de bal in de negende minuut richting het zestienmetergebied, waar Kingsley Coman de bal richting Robert Lewandowski kopte. Met een flinke dosis kunst- en vliegwerk frommelde de Pool de bal in het doel: 0-1. Net toen Bayern de controle leek te pakken, tekende Bochum voor de gelijkmaker. Locadia stuurde Gerrit Holtmann weg, die de bal laag voortrok op Christopher Antwi-Adjei. De Ghanees kapte Niklas Süle uit en verschalkte Manuel Neuer met een stuiterend schot in de linkerhoek.

?? - FC Bayern München concede at least 4?? goals in the first half of a Bundesliga match for the first time since a 6-0 loss at Eintracht Frankfurt in 1975 (5-0 at half-time). #BOCFCB #Bundesliga — Gracenote Live (@GracenoteLive) February 12, 2022

Na de 1-1 was het Bayern dat de aanval zocht. De elf van Bochum boden echter uitstekend tegenstand en lieten de elf van Nagelsmann nauwelijks dichterbij komen dan de rand van het zestienmetergebied. Bij een uitbraak in de 35ste minuut kwam de middenmoter zelfs op voorsprong. Dayot Upamecano hield zijn hand niet goed tegen zijn lichaam bij een voorzet van Holtmann, waardoor de scheidsrechter naar de stip wees. Locadia ging achter de bal staan en schoot het leer feilloos achter reservedoelman Sven Ulreich. Daarna ging het hard in het Ruhrstadion. Vijf minuten voor rust speelde Cristian Gamboa Coman door de benen en mikte geweldig in de linkerkruising. Nog geen vier minuten verruimde Holtmann de marge naar drie met een al even fraaie treffer.

Het was niet voor het eerst in de geschiedenis dat Bochum bij rust met grote cijfers aan de leiding ging tegen Bayern. In september 1976 stond de ploeg tien minuten na rust met 4-0 voor maar verloor het alsnog met 5-6. Gerd Müller en Uli Hoeness namen destijds allebei twee treffers voor hun rekening. Bayern probeerde datzelfde scenario nog wel te bewerkstelligen, maar kwam niet verder dan de tweede van Lewandowski.

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg 3-2

Na een halfuur spelen brak Gladbach de ban. Alassane Pléa gaf de bal hoog voor en Kouadio Koné stond op de juiste plek om de 1-0 binnen te koppen. Augsburg, dat met Jeffrey Gouweleeuw in de basis aantrad, probeerde voor rust nog wel op gelijke hoogte te komen, maar slaagde daar niet in. Nog geen minuut na de thee kreeg de club zelfs de tweede om de oren. Jonas Hofmann verschalkte doelman Rafal Gikiewicz met een laag schot in de rechterhoek. Iago gaf Augsburg tien minuten later nog even hoop door een pass van Rafael Vargas te verzilveren, maar zag Ramy Bensebaini met zijn kopbal twintig minuten voor tijd aan alle hoop een einde maken. De aansluitingstreffer van ex-Heerenveen-spits Alfred Finnbogason kwam dan ook te laat.

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 0-2

Wolfsburg kon wel een overwinning gebruiken en zette na 28 minuten de eerste stap in de juiste richting. Max Kruse mocht aanleggen voor een strafschop na een charge van Martin Hinteregger: de spits ramde de bal door het midden achter doelman Kevin Trapp. In het vervolg van de wedstrijd waren de bezoekers vooral aan het tegenhouden op de pogingen van Frankfurt op de gelijkmaker. Wolfsburg probeerde het nog met poginkjes van Jonas Wind en Ridle Baku, maar zorgde pas in blessuretijd voor de verlossing. Dodi Lukébakio wist uit een lastige hoek raak te schieten in de linkerhoek en verzorgde daarmee het slotakkoord.

SC Freiburg - FSV Mainz 1-1

Met Mark Flekken in de basis bij SC Freiburg en Delano Burgzorg en Jean-Paul Boëtius op de bank bij Mainz kwam het grootste gevaar in de beginfase van de bezoekers. Jonathan Burkardt en Anton Stach (vrije trap) zagen hun inzet eindigen bij Flekken. Na een half uur spelen brak Alexander Hack alsnog de ban namens de bezoekers. De verdediger stond op de juiste plek om van dichtbij een rebound binnen te werken: 0-1. Ook in het tweede bedrijf waren er kansen voor Mainz, maar sleepte de thuisploeg enigszins verrassend een punt uit het vuur. Nils Petersen had het vizier twintig minuten voor tijd op scherp om de 1-1 tegen de touwen te koppen. Boëtius deed een klein half uur mee, maar wist zijn stempel niet te drukken.

Greuther Fürth - Hertha BSC 2-1

De ploeg die dit seizoen pas twee keer wist te winnen stond tegen Hertha BSC al na een 26 seconden op voorsprong. Na een diepe bal van Paul Seguin schoot Branimir Hrgota diagonaal raak: 1-0. Diezelfde Hrgota gooide het duel twintig minuten voor tijd in het slot vanaf de strafschopstip. Na een handsbal van Maximilian Mittelstädt wees scheidsrechter Daniel Schlager onverbiddelijk naar de stip. Hrgota nam plaats achter de bal en stuurde doelman Alexander Schwolow de verkeerde hoek in: 2-0. Hertha deed via Linus Gechter nog wel iets terug in de slotfase, maar het offensief kwam te laat. Nick Viergever stond in de basis, Jurgen Ekkelenkamp en Jetro Willems bleven negentig minuten op de bank.