Woedende Arsenal-fans rakelen beelden van Davy Pröpper uit 2018 op

Zaterdag, 12 februari 2022 om 13:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:35

Fans van Arsenal raken maar niet uitgesproken over de rode kaart die Gabriel Martinelli donderdagavond ontving in de met 0-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. De aanvaller presteerde het om twee gele prenten te ontvangen binnen zes seconden en werd door scheidsrechter Michael Oliver van het veld gestuurd. De Engelse arbiter moet het nu ontgelden, daar hij Davy Pröpper voor een soortgelijk vergrijp in 2018 niet bestrafte met een rode kaart.

Martinelli kreeg donderdagavond alle schijnwerpers op zich gericht toen hij binnen een tijdsbestek van zes seconden twee gele kaarten pakte tegen Wolverhampton. De Braziliaanse aanvaller probeerde eerst een snelle inworp van Daniel Podence te voorkomen en duwde de aanvaller van Wolverhampton Wanderers daarmee naar de grond. Scheidsrechter Michael Oliver gaf voordeel en floot kort daarna wel toen Martinelli de uitgebroken Chiquinho naar de grond werkte. Martinelli kreeg voor beide acties een gele kaart en kon daardoor met een rode kaart vertrekken.

Wat gebeurt hier? ?? Martinelli begaat twee overtredingen binnen 20 seconden en krijgt vervolgens voor allebei een gele kaart ?? Arsenal kan verder met 10 man ??#ZiggoSport #PremierLeague #WOLARS pic.twitter.com/KzkYJk5f6V — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 10, 2022

Ondanks dat Arsenal de 0-1 voorsprong over de streep trok, dendert de verontwaardiging over de rode kaart voort. Volgens de officiële regels maakte Oliver de juiste beslissing. Het feit dat scheidsrechters voor dergelijke vergrijpen maar zelden twee keer geel geven in zo'n kort tijdsbestek, heeft echter geleid tot een flink debat. Supporters van Arsenal vallen met name over een moment uit de wedstrijd Brighton and Hove Albion - Bournemouth in januari 2018. Ook in dat duel had Oliver de leiding, maar gaf hij voor een soortgelijke actie geen rood.

You forgot to add "ref determined to screw Arsenal" Here's Davy Propper of Brighton getting just a Yellow card for the two successive tackles on opponent player. Referee was Michael Oliver. pic.twitter.com/exNh2DQJ4L — Membooda (@memebooda) February 12, 2022

Toenmalig Brighton-middenvelder Davy Pröpper vergreep zich die maandagavond binnen drie seconde eveneens twee keer aan een tegenstander. Eerst slingerde hij een tegenstander naar de grond, om vervolgens een ander met een sliding naar beneden te halen. Oliver besloot het destijds af te doen met één gele kaart. Woedende Arsenal-supporters rakelen de beelden van vier jaar geleden nu massaal op om de scheidsrechter te wijzen op zijn gebrek aan consistentie.