Wim Kieft ziet lichtpunt in donkere tijden bij Ajax: ‘Genieten geblazen’

Vrijdag, 11 februari 2022 om 20:50 • Mart van Mourik

Wim Kieft heeft zich zeer lovend uitgelaten over trainer Erik ten Hag. Niet alleen langs het veld, maar ook op communicatief vlak heeft de trainer van Ajax veel vooruitgang geboekt, vindt de columnist van De Telegraaf. Met name het televisieoptreden van de coach voorafgaand aan het bekerduel met Vitesse (5-0 ) maakte indruk op Kieft, die overigens wel zeer teleurgesteld is in de ‘lakse’ houding van algemeen directeur Edwin van der Sar.

Ten Hag liet zich afgelopen woensdag voor het eerst uit over de impact van het ontslag van Overmars op de spelersgroep en de situatie bij Ajax. Kieft zag een welbespraakte trainer voor de camera van ESPN staan. “Hij kwam heel goed over, vond de juiste toon en de juiste woorden. Zowel richting de slachtoffers als richting Overmars met wie hij intensief samenwerkte. Ten Hag heeft zich op dat gebied knap ontwikkeld gedurende zijn tijd bij Ajax. Als je hem zag stuntelen bij zijn eerste persconferentie als hoofdtrainer en nu bezig ziet in zo’n heikele affaire... De twijfel of Ten Hag zich communicatief zou redden en zich ooit aan dat stuntelige imago zou kunnen ontworstelen, is weg.”

“Hij is echt gegroeid in zijn optredens in de media en weet bijna altijd een goed verhaal te vertellen”, vervolgt Kieft. “Tegelijkertijd was hij verantwoordelijk voor het sportieve resultaat die avond en verdiende ook zijn spelersgroep alle aandacht. Want alles draait gewoon door. Het ging Ten Hag prima af, maar het zou normaal zijn geweest als een woordvoerder van Ajax, of beter algemeen directeur Edwin van der Sar zijn gezicht zou hebben laten zien. Alleen viel hij nergens te bekennen. Later zag je hem onderuitgezakt zitten op de tribune. Niet bepaald als een boegbeeld van een club als Ajax. Van der Sars aandeel in het succes van Ajax is moeilijk meetbaar, moeilijker dan het aandeel van Overmars, maar het is zeker zo dat resultaten veel verbloemen voor iedereen.”

Tot slot gaat Kieft ook nog in op de succesvolle ‘tactische hand’ van Ten Hag bij Ajax, waar de columnist met name aan de linkerkant fraai voetbal ziet. “Met Steven Berghuis op de plaats van Ryan Gravenberch links op het middenveld heeft Ajax nog meer voetbal. Als je zag hoe het trio aan de linkerkant met Berghuis, Daley Blind en Dusan Tadic marcheerde, dat was vooral genieten geblazen. Benieuwd hoe Ten Hag hier verder mee omgaat want van het kwartet middenvelders Berghuis, Gravenberch, Davy Klaassen en Edson Alvarez moet hij er toch één laten vallen.”