Bony valt in én valt uit en kan Go Ahead niet uit halve finale houden

Donderdag, 10 februari 2022 om 20:53 • Chris Meijer • Laatste update: 21:22

Go Ahead Eagles heeft zich geplaatst voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van Kees van Wonderen was met 0-2 te sterk voor NEC, door doelpunten van Luuk Brouwers en Giannis-Fivos Botos. Wilfried Bony maakte na een uur spelen als invaller zijn debuut voor de Nijmegenaren, maar moest zich na iets meer dan twintig minuten te hebben gespeeld alweer laten wisselen met een hamstringblessure. Go Ahead krijgt zaterdag te weten wie de tegenstander wordt in de halve finale: PSV of Ajax komt op bezoek in De Adelaarshorst.

Voorafgaand aan de ontmoeting tussen NEC en Go Ahead waren alle ogen gericht op Bony. De in januari aangetrokken spits behoorde voor het eerst tot de wedstrijdselectie van trainer Rogier Meijer, al begon hij wel op de reservebank. Nadat de eerste schietkans via Iñigo Córdoba voor de bezoekers was, liet NEC zich nadrukkelijk zien. Elayis Tavsan stuitte op Andries Noppert en de doelman van Go Ahead pareerde even daarna ook een inzet van Ali Akman, nadat hij zelf de bal eenvoudig had weggegeven.

?? Een zeer effectief @GAEagles! De ploeg van Kees van Wonderen staat met 0-2 voor in Nijmegen.#necgae pic.twitter.com/XzLv8fSIaY — ESPN NL (@ESPNnl) February 10, 2022

Met achttien minuten op de klok werd Go Ahead in de wedstrijd geholpen. Souffian El Karouani trok Córdoba onderuit binnen het strafschopgebied, waarna Brouwers de gegeven penalty tegen de touwen schoot. NEC leek in de fase daarna op zoek naar de gelijkmaker, maar kwam nog binnen het halfuur op een ruimere achterstand. Córdoba bediende Botos, die binnen het strafschopgebied koelbloedig afrondde. Go Ahead was voor rust zelfs nog heel dicht bij de 0-3, toen doelman Danny Vukovic de bal inleverde bij Córdoba. Diens inzet belandde echter op de paal.

Wilfried Bony valt in en is meteen dicht bij de aansluitingstreffer??#necgae pic.twitter.com/OmBKzXTe3h — ESPN NL (@ESPNnl) February 10, 2022

Kort na rust raakte Go Ahead na een inzet van Ragnar Oratmangoen opnieuw de paal. Met precies een uur op de klok besloot Meijer Bony binnen de lijnen te brengen als invaller van Akman en de Ivoriaan was direct heel dicht bij een doelpunt. Het schot van Bony werd echter uit de hoek getikt door Noppert. Het optreden van Bony bleef beperkt tot iets meer dan twintig minuten, want hij moest zich kort voor het einde alweer laten vervangen door Rodrigo Guth met een hamstringblessure. Daarmee was het slotoffensief van NEC definitief gebroken, waardoor er ondanks mogelijkheden voor Cas Odenthal en Marc Cardona geen verandering meer kwam in de 0-2 stand.