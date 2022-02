Toni Kroos roast David Alaba om foto met opvallende kledingkeuze

Woensdag, 9 februari 2022 om 19:47 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:06

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Toni Kroos heeft de lachers op zijn hand gekregen met een reactie op een nieuwe Instagram-post van David Alaba. Laatstgenoemde poseert op het sociale medium in een, zo lijkt, nieuwe outfit, waar in de reacties de nodige grappen over worden gemaakt. Met name vanwege het schoeisel moet Alaba het ontgelden. “Geef mijn opa onmiddellijk zijn pantoffels terug”, reageert Kroos onder de foto van zijn teamgenoot bij Real Madrid. De comment vergaart verreweg de meeste likes en reacties. Ook Karim Benzema en Marcelo reageren op de foto, al lijken zij positiever over de kledingkeuze.