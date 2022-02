Flitsende comeback Madueke geeft PSV nieuw elan; Drommel cynisch onthaald

Dinsdag, 8 februari 2022 om 20:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:50

PSV heeft zich woensdag met grote overtuiging bij de laatste vier gevoegd in de TOTO KNVB Beker. Noni Madueke keerde tegen NAC Breda terug van een hamstringblessure en bracht met flitsend spel duidelijk nieuw elan in de ploeg van Roger Schmidt. Madueke opende de score en gaf ook een assist op Mario Götze, die in totaal twee keer scoorde. Na rust zorgde Cody Gakpo met een heerlijk schot voor het slotakkoord: 4-0. PSV speelt in de halve finale in ieder geval uit, zo werd al eerder bepaald.

Voorafgaand aan het duel werd duidelijk dat Joël Drommel toch weer de nummer één onder de lat is bij PSV. De keeper kreeg weer de voorkeur boven Yvon Mvogo, die tegen AZ (1-2) hopeloos in de fout ging. De PSV-supporters reageerden cynisch op de terugkeer van Drommel: iedere vangbal, zelfs de meest simpele, werd met luid gejuich onthaald. Verder kreeg naast Madueke ook Eran Zahavi zijn eerste basisplaats dit kalenderjaar, nadat de Israëliër al drie keer kort inviel. Zahavi was maanden uitgeschakeld door een knieblessure.

?? Het enige schot van @NACnl in de eerste helft... ?? pic.twitter.com/XZLUt3tDvb — ESPN NL (@ESPNnl) February 8, 2022

Anders dan in de vorige twee bekerwedstrijden ging PSV voortvarend van start. Madueke was constant dreigend met de bal aan de voet en scoorde al in de achtste minuut. De rechteraanvaller deed dat voor het eerst in zijn loopbaan met het hoofd na een half aangeraakte hoekschop: 1-0. Het regende vervolgens kansen bij de Eindhovenaren, die NAC volledig overklasten. Cody Gakpo zag een gevaarlijke intikker en kopbal weggetikt worden; Érick Gutiérrez vuurde een volley op de paal, terwijl Olivier Boscagli met het hoofd de lat trof.

Een handig boogballetje van Zahavi op Gakpo leidde na een half uur alsnog tot de 2-0. Gakpo zette voor op Mario Götze, die artistiek wegdraaide bij zijn tegenstander en binnentikte. Vlak voor rust viel de beslissing al, toen Madueke in het strafschopgebied handig buitenom passeerde bij Sabir Agougil en een intikker bood aan opnieuw Götze: 3-0. Schmidt nam geen risico met Madueke en wisselde de Engelsman in de rust.

Ritsu Doan, zijn vervanger, had direct moeten scoren, maar treuzelde te lang en schoot vervolgens op doelman Nick Olij. Ook gevaarlijke kopballen van Boscagli en Gutiérrez werden door NAC ternauwernood uit het doel gehouden en Gakpo schoot na een prachtige aanname recht op Olij. De aanvoerder van PSV maakte dat goed door even later van links naar binnen te komen en met een prachtige pegel de verre hoek te treffen: 4-0. Gakpo werd meteen gewisseld voor Johan Bakayoko, die zijn debuut maakte voor PSV en meteen bijna scoorde, maar rakelings naast mikte.