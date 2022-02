Perez gelooft zijn oren niet na onthulling over overgewicht van Ihattaren

Zondag, 6 februari 2022 om 19:28 • Laatste update: 21:30

Een snelle rentree van Mohamed Ihattaren op het voetbalveld lijkt niet realistisch. De nieuwe aanvallende middenvelder van Ajax is volgens Jan Joost van Gangelen van ESPN vijftien kilo te zwaar. Het was bekend dat Ihattaren met overgewicht kampt, maar Kenneth Perez is geschokt door de bewering van de presentator. Hij kan zich niet voorstellen dat Ihattaren daadwerkelijk vijftien kilo overgewicht heeft.

"Ik geloof dat bijna niet", reageert Perez op Van Gangelen, die zich baseert op twee bronnen. "Weet je hoe hard je je best moet doen om vijftien kilo te zwaar te zijn? En je moet nog beter je best doen om het kwijt te raken. Sorry, ik geloof het niet. Vijftien kilo lijkt me echt veel te veel." Vrijdag was Ihattaren als toeschouwer aanwezig op De Toekomst bij de wedstrijd tussen Jong Ajax en AZ (2-1). Het ANP nam diverse foto's van de huurling van Juventus.

Het artikel gaat verder onder de video 'Weggaan bij Ajax kwam niet aan de orde, ik wilde ervoor knokken' Meer videos

Erik ten Hag liet op de persconferentie in aanloop naar de Eredivisie-wedstrijd tussen Ajax en Heracles Almelo (3-0) weten dat Mohamed Ihattaren voorlopig met rust gelaten moet worden. Na afloop van het competitieduel werd de oefenmeester van Ajax voor de camera van ESPN door Hans Kraay jr. toch gevraagd wanneer Ihattaren aan zal sluiten bij het eerste elftal. "Ik kan daar geen voorspelling over geven", liet Ten Hag weten.

"Het hangt er gewoon vanaf hoe het proces gaat verlopen. Dat zullen we elke dag volgen en van daaruit kiezen we de route", maakte de oefenmeester duidelijk. Ten Hag hoopt dit seizoen nog een beroep op de aanvallende middenvelder te kunnen doen. "Ik ben een ongeduldige trainer. Als hij niet klaar is, dan zit het er niet in, dat ligt aan hemzelf. Er moeten nog heel veel stappen gezet worden, laten we het daar bij houden."

Kees Kwakman is het eens met Ten Hag. "Laat hem met rust. Hopelijk gaan we zo snel mogelijk van hem genieten, eerst bij Jong Ajax. Ik denk dat we hem nog wel dit seizoen bij Jong Ajax zien." Perez zegt de aandacht wel te snappen. "Het is natuurlijk wel een heel wonderlijk item, het is iemand die de wereld aan zijn voeten had. Hij is nu naar een club gegaan die geduld met hem tracht te hebben. Als het lukt, is het een zeer goede keuze van Ajax om het geld eraan uit te geven. Ik hoor dat hij vol goede wil zit, maar dat geldt voor iedereen, totdat het een keer tegenzit, je een blessure krijgt of je bij Jong zit terwijl je bij het eerste wilt zijn."