Onana maakt enorme blunder met gestopte penalty in strafschoppenreeks goed

Zaterdag, 5 februari 2022 om 22:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:28

Kameroen heeft zaterdagavond de strijd om de derde plaats van de Afrika Cup gewonnen van Burkina Faso. De ploeg van bondscoach Toni Conceição knokte zich in reguliere speeltijd terug van een 3-0 achterstand en bleek in de strafschoppenserie uiteindelijk met 3-5 te sterk. André Onana stopte tijdens de reeks de enige strafschop en bezorgde Kameroen daarmee brons. De doelman van Ajax was in reguliere speeltijd met een enorme blunder nog verantwoordelijk voor de 2-0 van Burkina Faso.

Beide ploegen slaagden er in de openingsfase niet in om serieuze kansen te creëren. Burkina Faso toonde zich efficiënt, want de eerste keer dat het halverwege de eerste helft voor het doel van Onana kwam was het direct raak. Issa Kaboré had een afgemeten voorzet in huis op Steeve Yago, die zich niet bedacht en onberispelijk binnenschoot: 1-0. Op slag van rust verdubbelde de ploeg van bondscoach Kamou Malo de marge en hierbij mocht het Onana bedanken. Doelpuntenmaker Kaboré kon de bal met een voorzet ternauwernood binnenhouden. In plaats van het speeltuig klemvast te pakken, werkte de doelman van Ajax de bal knullig in eigen goal: 2-0.

Oh oh oh Onana... ?? De Ajax-goalie gaat gruwelijk de fout in tegen Burkina Faso ?? pic.twitter.com/k8cxR1ORVi — ESPN NL (@ESPNnl) February 5, 2022

Burkina Faso leek al vroeg in de tweede helft aan alle illusies van Kameroen om terug in de wedstrijd te komen een einde te maken, toen Bertrand Traoré de bal vanaf de rechterflank inslingerde. De buitenspeler vond Djibril Ouattara, die knap in de rechterbenedehoek binnenknikte: 3-0. Stéphane Bahoken zette Kameroen twintig minuten voor tijd ook op het scorebord door na een hoekschop van dichtbij een rebound tegen de touwen te schieten: 3-1. Vijf minuten voor tijd was het opnieuw uit een standaardsituatie raak voor de Ontembare Leeuwen, nadat Vincent Aboubakar een corner kon binnenkoppen: 3-2. Waar Burkina Faso zich al rijk rekende, liep het twee minuten later toch nog tegen een late gelijkmaker aan. Kameroen pompte de bal het zestienmetergebied in, waarna doelman Farid Ouédraogo mistastte en Aboubakar er een verlenging uit kon slepen: 3-3.

Strafschoppen moesten in de troostfinale uiteindelijk uitkomst bieden. Aboubakar, Moumi Ngamaleu en Karl Toko Ekambi bleven koel namens Kameroen, terwijl Kaboré, Soumaila Ouattara trefzeker waren namens Burkina Faso. De strafschop van Ibrahim Blati Toure werd echter gestopt door Onana, waardoor Kameroen het voordeel naar zich toetrok. Omdat Pierre Kunde en Ambroise Oyongo ook foutloos bleven, won Kameroen de strafschoppenserie met 3-5 en verzekerde het zich van de derde plaats op de Afrika Cup.