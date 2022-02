Manchester City recht rug in FA Cup; Everton wint zonder Van de Beek

Zaterdag, 5 februari 2022 om 17:54 • Daniel Cabot Kerkdijk

Manchester City heeft zich zaterdag zonder al te veel problemen voor de vijfde ronde van de FA Cup geplaatst. Het team van Josep Guardiola was voor eigen publiek met 4-1 te sterk voor Fulham, dat wel na een paar minuten als eerste op het scorebord verscheen. De koploper van de Premier League stelde echter al snel orde op zaken. Everton won tegelijkertijd in het debuut van Frank Lampard op de bank met dezelfde cijfers van Brentford: 4-1.

Manchester City - Fulham 4-1

Het eerste kwartier in het Etihad Stadium mocht er absoluut zijn. Fulham nam na vier minuten de leiding: Harry Wilson brak uit aan de rechterkant en uit diens pass zorgde de door John Stones uit het oog verloren Fabio Carvalho van dichtbij voor de 0-1. Manchester City, met Nathan Ake in de basis, rechtte de rug en zorgde in nog geen tien minuten voor de ommekeer. Ilkay Gündogan schoot op aangeven van Riyad Mahrez al snel de 1-1 binnen en daarna kopte Stones uit een corner van Kevin De Bruyne de 2-1 binnen.

Fulham opent de score ??

Fabio Carvalho staat aan het einde van een Manchester City achtige aanval, 1-0 ??#ZiggoSport #FACup #MCIFUL pic.twitter.com/sbUptPfNC8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 5, 2022

Manchester City zette de toon in de eerste tien minuten van de tweede helft met voortdurend eenrichtingsverkeer richting het doel van Paulo Gazzaniga. Na 53 minuten ging de bal na een overtreding van Joe Bryan op Mahrez op de stip en was het de Algerijn die er zelf 3-1 van maakte. Een paar minuten later breidde Mahrez op aangeven van De Bruyne de voorsprong verder uit: 4-1. Het percentage balbezit van Manchester City steeg naar ruim zeventig procent naarmate de tweede helft vorderde, maar meer treffers vielen er niet.

Everton - Brentford 3-1

De ploeg van de debuterende Lampard deed wat het al sinds 23 oktober vorig jaar niet meer had gedaan: het maken van de openingsgoal. Na iets meer dan een half uur spelen kopte Yerry Mina de bal uit een corner van Demarai Gray binnen: 1-0. Enkele minuten de pauze, waarin Donny van de Beek en Dele Alli op het veld aan de fans van the Toffees werden voorgesteld, tekende Richarlison op aangeven van Allan voor de 2-0 door de bal over de uitkomende doelman David Raya te werken.

Dele and Donny taking to the Goodison pitch at half-time! ?? pic.twitter.com/I7Zeoaa0Re — Everton (@Everton) February 5, 2022

Brentford, waar Christian Eriksen nog ontbrak, kwam enkele minuten later op 2-1. Ivan Toney ging gretig naar de grond na een duel met Jordan Pickford en stuurde de doelman vervolgens de verkeerde hoek in bij de toegekende strafschop. Het antwoord van Everton volgde niet veel later: na wederom een corner van Gray was het uiteindelijk Mason Holgate die de bal van dichtbij achter Raya kopte. In de extra tijd betekende een droog schot van Andros Townsend in de korte hoek de 4-1.