Ongevaccineerde status dreef Wout Weghorst uiteindelijk naar Burnley

Maandag, 31 januari 2022 om 15:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:52

Vanwege zijn ongevaccineerde status heeft Wout Weghorst op deadline day voor een transfer naar Burnley gekozen, zo weet BILD. De spits maakte maandagochtend voor naar verluidt vijftien miljoen euro de overstap van VfL Wolfsburg naar de hekkensluiter van de Premier League. Volgens de Duitse krant kon Weghorst ook rekenen op interesse van andere clubs uit Engeland, Spanje en Italië, maar haakten zij allemaal af vanwege het feit dat twaalfvoudig international van het Nederlands elftal niet gevaccineerd is tegen het coronavirus.

Weghorst wordt bij Burnley gezien als de ideale vervanger van Chris Wood, die eerder deze maand voor 25 miljoen euro een transfer naar Newcastle United maakte. BILD meldt echter dat the Clarets niet de eerste keuze was van de Nederlandse aanvaller. Meerdere Europese clubs zouden uiteindelijk af hebben gezien van Weghorst vanwege zijn vanwege zijn ongevaccineerde status, waardoor Burnley uitkomst bood. De hekkensluiter van de Premier League is een van de weinige clubs in Engeland die de vaccinatiestatus van huidige of toekomstige spelers niet controleert.

Wolfsburg zal uiteindelijk ook blij zijn dat het Weghorst uiteindelijk voor vijftien miljoen heeft weten te verkopen. De spits liep het coronavirus in oktober op en zijn herstelbewijs liep twee weken geleden af. Hierdoor zouden die Wölfe volgens BILD voor logistieke en organisatorische problemen komen te staan, met name rond wedstrijddagen. Zo was Weghorst bijvoorbeeld niet langer welkom geweest in het spelershotel vanwege zijn ongevaccineerde status.

Weghorst kwam vorig jaar april hevig onder vuur te liggen na een optreden bij de Duitse televisiezender ZDF, waar hij geconfronteerd werd met zijn sceptische uitspraken uit december over de ernst van het coronavirus. Weghorst weigerde in het programma afstand te doen van zijn eerdere uitlatingen en dat kwam hem wederom op veel kritiek te staan. Toen de Nederlander gevraagd werd naar de intenties van zijn eerdere mening, gaf hij diplomatiek antwoord. “Ik heb niemand willen beledigen. En nogmaals, ik bied mijn excuses aan vanwege de reacties die ik gekregen heb, zeker voor de mensen die het anders geïnterpreteerd hebben.”

“Ik heb het zeker niet zo bedoeld”, vervolgde Weghorst. “Het enige wat voor mij belangrijk is, is dat ieder persoon voor zichzelf moet beslissen. Het is van belang om er kritisch naar te kijken en daar gaat het om. Dat was ook belangrijk voor mij. Op basis daarvan moet je goede beslissingen nemen voor jezelf en je eigen toekomst.” Presentator Jochen Breyer vroeg vervolgens om een nadere verklaring, maar veel dieper wilde Weghorst niet op de kwestie ingaan. "Ik postte niet alleen die tekst, maar ook een link naar een documentaire, die dieper ingaat op corona en vaccins", gaf hij aan. "Ik heb voor mezelf een beslissing genomen. Voor mij en mijn familie, mijn vriendin en mijn kinderen. Het is voor mij belangrijk dat iedereen voor zichzelf een beslissing neemt hierover. Het is mijn optiek de beste beslissing."

De Nederlandse spits kwam vervolgens terug op zijn alom bekritiseerde optreden bij de Duitse televisiezender ZDF. De aanvaller van VfL Wolfsburg benadrukte dat hij het bestaan van het coronavirus en de gevolgen daarvan absoluut niet bagatelliseert. Weghorst concludeerde nadat de kruitdampen rondom het veelbesproken interview zijn opgetrokken dat hij verkeerd is begrepen. "Ik wil heel duidelijk hebben: Ik ben absoluut geen corona-ontkenner", liet Weghorst in duidelijke bewoordingen weten in gesprek met NDR Sportclub. "Mensen over de hele wereld gaan dood aan deze ziekte, wat echt schokkend is. Dat had ik ook meteen op die manier moeten formuleren. Maar de vragen hierover verrasten mij, en Duits is niet mijn moedertaal. Ik heb er de laatste paar dagen veel over nagedacht en kan nu beter uit mijn woorden komen."