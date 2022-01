Druijf verlaat AZ met optie tot koop van 2,8 miljoen en komt Vitesse tegen

Maandag, 31 januari 2022 om 12:34

Ferdy Druijf vervolgt zijn carrière bij Rapid Wien. De Telegraaf meldt dat de nummer vijf van de Oostenrijkse Bundesliga de 23-jarige spits tot het einde van het seizoen gaat huren van AZ. Indien Druijf weet te overtuigen in Wenen, kan Rapid Wien hem over een halfjaar voor een bedrag van 2,8 miljoen euro definitief overnemen van de Alkmaarders.

Druijf speelde het afgelopen jaar op huurbasis voor KV Mechelen, maar keerde afgelopen week voortijdig terug uit België. De voormalig jeugdinternational veroverde tegen het einde van vorig seizoen een vaste basisplaats bij bij de huidige nummer zeven van de Belgische Jupiler Pro League, maar in deze voetbaljaargang verdween hij na een blessure naar de reservebank.

Totaal speelde Druijf 39 wedstrijden voor KV Mechelen, waarvan 20 als basisspeler en waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 4 assists. Zijn gebrek aan speelminuten in de eerste seizoenshelft deed hem besluiten om voortijdig terug te keren naar AZ, waar zijn contract nog loopt tot medio 2025. KV Mechelen had een optie tot koop ter waarde anderhalf miljoen euro, maar AZ kan nu mogelijk nog een fors bedrag overhouden aan het jeugdproduct.

Indien Rapid Wien komend halfjaar overtuigd raakt, kan AZ een bedrag van 2,8 miljoen euro tegemoet zien. Druijf zal zodoende in februari voor even terugkeren in Nederland, aangezien Rapid Wien de tegenstander is van Vitesse in de tussenronde van de Conference League. Rapid Wien en Vitesse staan op 17 februari eerst in Oostenrijk tegenover elkaar, waarna een week later de return in Arnhem op het programma staat.