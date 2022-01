Fans TOP Oss hebben lak aan 1,5 meter bij late zege in Brabantse derby

Vrijdag, 28 januari 2022 om 21:56 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:01

TOP Oss heeft vrijdagavond de opmars in de Keuken Kampioen Divisie voortgezet. In de Brabantse derby tegen FC Den Bosch trok de ploeg van Bob Peeters in de slotfase aan het langste eind 2-1. Daarmee boekt TOP de derde zege op rij, waarmee de club van de vijftiende plek doorstoomt naar de elfde. Het was tevens het eerste duel waarbij weer publiek welkom was in de stadions; de aanwezige fans hielden zich echter niet aan de gestelde voorwaarden.

Op de coronapersconferentie van dinsdag werd bekend dat profclubs weer een derde van de stadions mochten vullen, na twee maanden zonder toeschouwers te hebben gespeeld. Voorwaarde daarvoor was dat fans verspreid over de tribunes zouden zitten en anderhalve meter afstand zouden houden. Bij het eerste duel ging het meteen fout. De aanwezige fans van TOP Oss (supporters van FC Den Bosch waren niet welkom) werden vastgelegd terwijl ze dicht op elkaar gegroepeerd stonden.

TOP had vertrouwen getankt uit de afgelopen twee wedstrijden. In het eerste kwartier had Den Bosch moeite om onder de druk van de thuisploeg uit te voetballen, al bleven grote kansen uit.

Toch kwam het eerste échte gevaar van de bezoekers. Sebastiaan van Bakel en Jeremy Cijntje combineerden aan de linkerkant; de daaropvolgende voorzet belandde voor de voeten van Ryan Leijten. De aanvallende middenvelder zag zijn volley echter in de kiem smoren. TOP stichtte vooral gevaar via vrije trappen van Justin Mathieu, voordat de club via diezelfde Mathieu op voorsprong kwam.

Teun van Grunsven kreeg een voorzet van Oss niet goed weg, waardoor de nummer tien van de thuisploeg kon afdrukken: 1-0. Het was een verdiende voorsprong, waarmee de ploegen tevens gingen rusten. Direct na de pauze kwam Den Bosch bijna langszij. Cijntje dribbelde de zestien in en legde af op Soufyan Annach, die de bal net naast het doel van Norbert Alblas mikte. Daar liet TOP het voorlopig bij. Het nam weer het initiatief en de 2-0 leek in de lucht te hangen.

Vanuit het niets kwam Den Bosch echter op 1-1. Barry Maguire, vers teruggekeerd van een avontuur in Singapore bij Geylang International, kreeg de bal na een hoekschop voor zijn voeten. De verloren zoon frommelde de bal via Niels Fleuren binnen en leek daarmee het punt veilig te stellen. Lion Kaak bracht daar vier minuten voor tijd echter verandering in. De middenvelder van TOP kreeg (wéér) een afvallende bal voor zijn voeten en raakte die perfect op zijn wreef voor de 2-1.

TOP Oss wint de derby door deze geweldige volley ????#TOPDBO pic.twitter.com/NCBSaM1rXG — ESPN NL (@ESPNnl) January 28, 2022

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 23 15 7 1 25 52 2 FC Emmen 22 14 3 5 19 45 3 ADO Den Haag 23 16 2 5 22 44 4 Excelsior 23 13 4 6 18 43 5 Jong Ajax 23 13 4 6 15 43 6 Roda JC Kerkrade 23 11 7 5 20 40 7 De Graafschap 23 12 4 7 10 40 8 FC Eindhoven 23 11 5 7 12 38 9 Jong PSV 23 9 5 9 7 32 10 NAC Breda 23 7 8 8 3 29 11 TOP Oss 24 7 6 11 -8 27 12 VVV-Venlo 23 8 2 13 -9 26 13 Telstar 23 6 8 9 -16 26 14 FC Den Bosch 24 8 2 14 -18 26 15 Jong AZ 23 7 4 12 -7 25 16 MVV Maastricht 23 7 2 14 -21 23 17 Jong FC Utrecht 23 6 4 13 -19 22 18 Helmond Sport 22 5 5 12 -15 20 19 FC Dordrecht 23 5 5 13 -19 20 20 Almere City FC 23 4 5 14 -19 17