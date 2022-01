Barry Maguire keert terug in Nederland: ‘Ik ben hier om echt wat neer te zetten’

Barry Maguire keerde deze week na zeven jaar definitief terug bij FC Den Bosch. De 32-jarige middenvelder begint na avonturen in Noorwegen, Ierland en Singapore aan zijn derde termijn bij zijn jeugdliefde, waar hij sinds het begin van deze maand al zijn conditie op peil hield en nu uiteindelijk zijn handtekening heeft gezet onder een contract tot het einde van het seizoen. Maguire benadrukt in gesprek met Voetbalzone dat hij niet is teruggekeerd om af te bouwen, maar om echt iets neer te zetten in Den Bosch.

De laatste keer dat Maguire in Nederland was geweest, was al even geleden. De coronamaatregelen in Singapore maakten het hem twee jaar lang praktisch onmogelijk om terug te reizen naar zijn geboorteland. “Er was vrij weinig veranderd. Ik was er net een week en toen ging Nederland op slot, dus ik heb nog niet zoveel anders gezien. Toen ik nog in Singapore zat, was alles hier open en daar alles dicht. Nu was alles in Singapore weer open en ging Nederland op slot. Dus ik denk toch dat het aan mij ligt”, lacht Maguire. “Na de afgelopen twee jaar is het wel lekker om weer in Nederland te zijn.”

Maguire liet Nederland bijna zeven jaar geleden na in het shirt van FC Den Bosch, FC Utrecht, VVV-Venlo en opnieuw FC Den Bosch te hebben gespeeld achter zich om in het buitenland zijn voetbalgeluk te beproeven. Goed en wel bij het Noorse Sarpsborg 08 aangekomen kreeg hij te maken met een dubbele hernia, een blessure die bijna een einde maakte aan zijn profcarrière. “Na mijn blessure en de onzekerheden die daarbij kwamen, waren de mooie competities in Europa wel uit beeld. Het was geen blessure waarover veel bekend was en ze wisten niet hoe ik zou revalideren, of ik mijn oude niveau weer zou halen. Ik heb een jaar in Ierland gespeeld, dat was echt fantastisch”, vertelde Maguire eerder in een interview met Voetbalzone. In het geboorteland van zijn vader speelde Maguire voor Limerick FC. “Daarna leek het me leuk om naar Azië te gaan.”

Na totaal drie jaar besloot Maguire niet in te gaan op een aanbieding van Geylang International om zijn aflopende contract te verlengen. “Bij Geylang was er alleen een nieuw management gekomen en mede daardoor vertrok bijna de hele spelersgroep, op één contractspeler na. Het was ook niet zeker dat de trainer zou blijven, dus daarom heb ik besloten om te vertrekken. De groep viel uit elkaar en dit was daardoor een mooi moment om weer wat anders te gaan doen”, legt hij uit. Er lagen nog twee aanbiedingen van andere clubs uit Singapore op tafel. “Maar die waren niet dusdanig interessant dat ik werd overgehaald om te blijven. Zonde, want het is een mooi land om te wonen en ik was graag gebleven. Ik sluit niet uit dat ik in de toekomst weer die kant op ga.”

‘Er wonen hier zoveel miljonairs, in het voetbal is niet zoveel te verdienen’

Singapore was de afgelopen tijd niet de enige optie voor Maguire. Hij speelde zich de voorbije jaren ook in de kijker in andere Aziatische landen, zoals Indonesië, Thailand, Vietnam en Maleisië. “In landen als Maleisië en Indonesië zitten nog geen supporters in de stadions. En de bedragen waren niet dusdanig dat het voor mij interessant was om daar te tekenen. Dat was de hoofdreden waarom ik niet naar die landen ben toegegaan”, vertelt Maguire. Er kwamen ook aanbiedingen uit Europa voorbij, vanuit bijvoorbeeld Cyprus of Griekenland. Maar nergens klopte in de woorden van Maguire ‘het totale plaatje’. Toch was het toen hij zich begin januari bij FC Den Bosch meldde om zijn conditie op peil te houden nog wel de bedoeling om op korte termijn een buitenlands avontuur aan te gaan.

Maguire en FC Den Bosch gingen na twee weken toch met elkaar om de tafel om over een dienstverband te praten. “Kijk, ik heb altijd gezegd dat ik graag nog eens bij Den Bosch wilde terugkeren. Niet om af te bouwen, maar om echt wat neer te zetten. Wat dat betreft was dit het juiste moment om dat te doen. Ik ben superfit, je kan aan de trainingsresultaten van de afgelopen weken zien dat ik het meeste loop van alle spelers. Dat ziet er goed uit. De club wil ook op de lange termijn door en daar stond ik zeker voor open, maar er moet ook wat tegenover staan. Die mogelijkheden waren er nog niet. Het is voor beide partijen misschien ook wel fijn om het even een halfjaartje aan te kijken.”

Maguire speelde eerder tussen 1999 en 2008 en tussen 2013 en 2015 voor FC Den Bosch.

Feit is dat Maguire bij FC Den Bosch behoorlijk moet inleveren ten opzichte van het salaris dat hij in Singapore verdiende. “Ja, klopt. Dat is de afweging die ik heb moeten maken”, beaamt Maguire. “Het is op dit moment lastig om in het buitenland een compleet plaatje te vinden. De competitie van Singapore wordt niet overal hoog aangeschreven. Of ze zien dat ik 32 ben. Of het is voor mij niet de juiste plaats. Of de bedragen kloppen niet. Ik had nergens helemaal het goede gevoel te pakken, dus dan moet je de concessie maken om hier wat minder te verdienen dan in het buitenland. Maar dat was een completer plaatje dan het buitenland. Het is bijvoorbeeld ook fijn dat ik mijn vrienden en familie hier weer in de buurt heb.”

“Het is wel apart, hoor. Ik ben al een keertje eerder teruggekomen bij Den Bosch, maar dat is al zes of zeven jaar geleden. Toen was ik nog ergens in de twintig en de spelersgroep is sindsdien nog een stuk jonger geworden, dus de dynamiek is wel even wat anders. Maar het is een hele leuke en vertrouwde groep”, vertelt Maguire over zijn eerste indruk van FC Den Bosch. Het papierwerk rond zijn overgang is inmiddels afgerond, waardoor hij vrijdagavond in de derby tegen TOP Oss al minuten kan maken. “Het is zonde dat niet het hele stadion vol zit en er geen uitsupporters zijn, maar het is ook op het veld een lekker potje om mee te beginnen. Dan hebben we daarna ADO Den Haag en NAC Breda, dus de eerste wedstrijden zijn een paar goede om erin te komen.”

Maguire zegt nu een halfjaartje op FC Den Bosch te gaan focussen en zijn opties in de zomer te gaan heroverwegen. Al is er één scenario dat de zaken zou kunnen veranderen. “Promoveren met Den Bosch zou een droom zijn die uitkomt”, grijnst Maguire. “Je staat drie punten van de play-offs af. Met een goede reeks kun je de play-offs halen en als je dat haalt, heb je een kans om te promoveren. Dat zou alles veranderen, natuurlijk.”