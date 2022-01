Wesley Hoedt berokkent Anderlecht schade met onhandige actie

Woensdag, 26 januari 2022 om 22:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:19

Wesley Hoedt heeft woensdagavond een negatieve hoofdrol opgeëist bij Anderlecht. De mandekker werd tegen Cercle Brugge vroeg in de wedstrijd van het veld gestuurd en zag zijn Paars-Witte ploeggenoten vervolgens onderuitgaan: 0-2. Joshua Zirkzee speelde de eerste 65 minuten mee bij Anderlecht, maar kon zich niet onderscheiden.

Hoedt speelde een cruciale rol in de openingsfase van de wedstrijd. De centrumverdediger had na een kwartier moeten scoren uit een vrije trap van Francis Amuzu, maar kopte van dichtbij over. In de 24ste minuut ging het aan de overzijde van het veld mis voor Hoedt, die met een sliding wilde voorkomen dat Rabbi Matondo het strafschopgebied van Anderlecht kon betreden. Hoedt raakte echter de benen van de aanvaller en dacht aanvankelijk weg te komen met geel, maar een VAR-check leverde de zesvoudig Oranje-international rood op.

Anderlecht kwam er in ondertal nauwelijks aan te pas en mocht van geluk spreken met 0-0 de rust te halen. Matondo wist de bal namelijk in het strafschopgebied te onderscheppen, maar kon het uiteindelijk niet afmaken. Dat lukte de van Schalke 04 gehuurde vleugelspits in de 68ste minuut alsnog. Matondo schoot de bal van de punt van het strafschopgebied prachtig in de verre hoek: 0-1. De beslissing viel drie minuten voor tijd, toen Matondo de bal op de paal knalde en Franck Kanouté in de rebound profiteerde: 0-2.