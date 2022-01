Zeker 6 doden en 40 gewonden bij stadionbestorming Afrika Cup

Dinsdag, 25 januari 2022 om 07:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:14

Voorafgaand aan het Afrika Cup-duel tussen Kameroen en de Comoren (2-1) zijn maandagavond zeker zes mensen overleden toen zij het stadion probeerden binnen te komen. Ook zijn veertig mensen met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De Confederation of African Football is een onderzoek gestart naar de omstandigheden rond de dodelijke stadionbestorming in het Stade d'Olembe in Yaounde.

Volgens AP zijn zeker zes mensen om het leven gekomen toen zij in de verdrukking kwamen voorafgaand aan het Afrika Cup-duel. Het ging mis toen politieagenten een afzetting probeerden te maken om te voorkomen dat de fans het stadion zouden betreden. Fans die bij de poort stonden werden daarop vertrapt door degenen die het stadion probeerden binnen te komen. Het vervoeren van de gewonden duurde tot zeker 23.30 uur lokale tijd, 3,5 uur na de aftrap. Ook werden enkele supporters ter plekke behandeld.

Incident d´Olembe: le Minsante fait en ce moment le tour des formations sanitaires mobilisées pour la prise en charge des victimes. Le Gouvernement mobilisé aux côtés de la CAF apportera plus de détails sur cet incident malheureux. pic.twitter.com/EyhGZa8ncp — MinsanteCameroun (@MinsanteCMR) January 25, 2022

"CAF is op de hoogte van het incident dat vanavond plaatsvond in het Olembe Stadium tijdens het Afrika Cup-duel tussen gastland Kameroen en de Comoren", luidt een verklaring van het bestuursorgaan van het Afrikaanse voetbal. "CAF onderzoekt momenteel de situatie en probeert meer details te krijgen over wat er is gebeurd. We staan voortdurend in contact met de regering van Kameroen en het lokale organisatiecomité. Secretaris-generaal Veron Mosengo-Omba is afgereisd naar het ziekenhuis om de slachtoffers te bezoeken."

Medewerkers van het Messassi ziekenhuis in Yaounde hebben tegenover AP verklaard dat zeker veertig gewonden zijn binnengebracht. Een verslaggever van GOAL, die ter plaatse was, zag hoe medici van het Rode Kruis de slachtoffers in zilverfolie wikkelden. Een tiener werd van de behandelkamer in het stadion per brancard naar een ambulance getild. "Het was een stormloop die we overal zien waar dit soort grote groepen mensen bijeen komen", zei Abel Mbengue, woordvoerder van het organisatiecomité, tegen L'Équipe. "We wachten op betrouwbare informatie over de slachtoffers."

Yaounde, Cameroun - Jan 24, 2022 - Shamed by an historically abysmal record attendance at stadia for #TotalEnergiesAFCON2021, organizers resorted to giving away tickets. Without screening who's who, riff raffs are flying ???? high with mortalities @PR_Paul_BIYA stadium ?? pic.twitter.com/j1E7hMcZ0P — Innocent Chia (@innochia) January 24, 2022

De ramp volgt amper twee dagen na een andere tragische gebeurtenis. Zaterdagavond kwamen minstens zeventien mensen om het leven bij een grote brand in een nachtclub in hetzelfde Yaounde. Het Stade d'Olembe biedt doorgaans plaats aan 50.000 toeschouwers. Om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken was het stadion voor tachtig procent gevuld. Het duel werd gewonnen door Kameroen. André Onana en consorten stapten met een 2-1 zege van het veld en strijden op 29 januari in de kwartfinale tegen Gambia.