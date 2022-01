Sergio Ramos maakt eerste treffer in shirt van dominant Paris Saint-Germain

Zondag, 23 januari 2022 om 22:40 • Mart van Mourik

Paris Saint-Germain heeft zondagavond een eenvoudige zege geboekt in de Ligue 1. In eigen huis was de ploeg van trainer Mauricio Pochettino veel te sterk voor Stade Reims: 4-0. Sergio Ramos maakte bovendien zijn eerste treffer in het shirt van les Parisiens. Eerder op de dag ging AS Monaco met 3-2 onderuit in en tegen Montpellier, terwijl OGC Nice met 0-2 won op visite bij FC Metz. PSG blijft koploper met 53 punten; Nice volgt op plek twee met 42 punten. De Monegasken bezetten de zevende positie in Frankrijk.

Paris Saint-Germain - Stade Reims 4-0

Bij de Parijzenaren was Georginio Wijnaldum afwezig vanwege een enkelblessure, terwijl Xavi Simons genoegen moest nemen met een plek op de bank. De van het coronavirus herstelde Lionel Messi zat bij de selectie, al startte hij eveneens als wisselspeler. Bij Stade Reims stond Azor Matusiwa als basisspeler aan de aftrap. Hoewel het tot de 44ste speelminuut duurde voordat de score werd geopend, was het een eenvoudige avond voor PSG. Marco Verratti kreeg de openingstreffer achter zijn naam. Mauro Icardi zag zijn schot in de kiem smoren, maar uit de rebound vond de Italiaanse middenvelder de linkerbenedenhoek: 1-0.

De eerste voor Sergio Ramos ??

In de loop van het tweede bedrijf werd het Parijse veldoverwicht ook tot uiting gebracht op het scorebord. Ramos zorgde na een carambole voor het vijandige doel voor de 2-0. Het was zijn eerste treffer in het shirt van PSG. Met Messi inmiddels binnen de lijnen liepen de Franse hoofdstedelingen spoedig verder weg bij Stade Reims. Een eigen doelpunt van Wout Faes betekende de 3-0, terwijl Danilo op aangeven van Kylian Mbappé een kwartier voor tijd de eindstand bepaalde: 4-0. In de slotfase dacht Icardi ook nog zijn naam op het scorebord te zetten. Het doelpunt van de Argentijnse spits werd echter afgekeurd wegens buitenspel.

Montpellier - AS Monaco 3-2

De Monegasken moesten het tegen Montpellier stellen zonder Myron Boadu, die wegens een blessure ontbrak. Binnen het kwartier keek de ploeg van trainer Philippe Clement al tegen een achterstand aan, toen Elye Wahi met een diagonaal schot raak schoot: 1-0. De spits had vervolgens ook een belangrijk aandeel in de 2-0. Wahi gaf mee aan Stephy Mavididi, die de bal vanaf de rand van het strafschopgebied onberispelijk tegen de touwen schoot. Monaco liet zich niet direct uit het veld slaan, want via een rake kopbal van Wissam Ben-Yedder was de aansluitingstreffer al snel een feit. De bezoekers gingen na rust op jacht naar de gelijkmaker en kregen in de slotfase uiteindelijk loon naar werken. Vanderson werd bediend door Ruben Aguilar en volleerde vervolgens knap vanuit de draai binnen: 2-2. Het duel leek zo in een gelijkspel te eindigen, maar in blessuretijd bezorgde Mavididi Montpellier na een knappe individuele actie van Nicolas Cozza toch de volle buit: 3-2.

FC Metz - OGC Nice 0-2

De bezoekers, waar Calvin Stengs en Pablo Rosario een basisplaats kregen toebedeeld, noteerden vijf minuten voor rust de eerste serieuze mogelijkheid van de wedstrijd, toen Amine Gouiri zijn doelpoging net langs de rechterpaal zag belanden. Na een klein uur spelen was het echter wel raak voor Nice. Gouiri bediende Kheprem Thuram, die in twee instanties doel trof. 0-1. Gouiri leek zijn sterke optreden een kwartier voor tijd te bekronen met een treffer, maar moest toezien hoe zijn doelpunt na tussenkomst van de VAR geannuleerd werd vanwege buitenspel. De spits kon uiteindelijk vijf minuten voor tijd alsnog juichen, nadat scheidsrechter Amaury Delerue de bal op de stip legde na een overtreding van Vincent Pajot. Doelman Marc-Aurele Caillard kreeg nog wel een hand tegen de strafschop van Gouiri, al bleek het niet voldoende om de 0-2 van de spits te voorkomen.