Burkina Faso is na krankzinnig duel met vijftien gele kaarten kwartfinalist

Zondag, 23 januari 2022 om 19:58 • Chris Meijer • Laatste update: 21:38

Burkina Faso is na een krankzinnige achtste finale tegen Gabon met een gemiste strafschop, twee afgekeurde doelpunten, vijftien gele en een rode kaart de eerste kwartfinalist op de Afrika Cup. De Burkinezen kwamen in het Limbe Omnisport Stadium op voorsprong en leken na de rode kaart van Sidney Obissa de wedstrijd comfortabel te kunnen uitspelen, maar het tiental van Gabon kwam in blessuretijd nog op 1-1 en dwong uiteindelijk een strafschoppenserie af. Daarin trok Burkina Faso met 6-7 aan het langste einde.

Gabon moet het op de Afrika Cup stellen zonder sterspelers Pierre-Emerick Aubameyang en Mario Lemina, die met hartproblemen als gevolg van een coronabesmetting kampen. Desondanks overleefde Gabon als nummer twee een groep met Marokko, De Comoren en Ghana. Ook Burkina Faso eindigde als tweede in de groepsfase: achter Kameroen en voor Kaapverdië en Ethiopië.

?? Prachtige emotie bij Burkina Faso nadat het wint na 18(!) strafschoppen in de achtste finale. ?? #AFCON2021 pic.twitter.com/uJqc4oF6Fi — ESPN NL (@ESPNnl) January 23, 2022

Burkina Faso had al vroeg in het duel op voorsprong kunnen staan. Bertrand Traoré miste echter de makkelijk gegeven strafschop. Met 28 minuten op de klok kwam Burkina Faso alsnog op voorsprong. Gabon verspeelde de bal diep op de helft van Burkina Faso, waarna les Etalons er razendsnel uitkwamen. Dango Ouattara lanceerde Traoré, waarna de Gabonese doelman Jean-Noël Amonome ver zijn doel uitkwam. De voormalig Ajacied - tegenwoordig in dienst van Aston Villa - profiteerde daarvan door de bal vanaf de rand van het strafschopgebied langs de uitgekomen Amonome te schuiven.

Nog voor rust leek Gabon op gelijke hoogte te komen, maar een treffer van Aaron Boupendza werd geannuleerd wegens buitenspel. Gabon was niet echt gelukkig met de Marokkaanse arbitrage, onder leiding van scheidsrechter Redouane Jiyed. Na ruim een uur spelen vond Gabon dat men recht had op een strafschop na een vermeende overtreding op Guélor Kanga, maar de bal ging niet op de stip. Kort daarna kwam Gabon met tien man te staan, doordat Sidney Obissa met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd.

In overtalsituatie had Burkina Faso de nodige mogelijkheden om de score op te voeren. Amonome bleek echter een sta-in-de-weg bij grote kansen voor Traoré, Ouattara en Adama Guira. Mede daardoor bleef Gabon in de wedstrijd en in blessuretijd slaagde het tiental erin om nog een verlenging af te dwingen, nadat Bruno Ecuele Manga een hoekschop tegen de touwen kopte. In de verlenging waren de grote kansen opnieuw voor Burkina Faso. Invaller Abdoul Tapsoba scoorde in de eerste helft van de verlenging voor Burkina Faso, maar vanwege buitenspel ging die treffer niet door.

Doordat Tapsoba en Ismaël Ouedraogo in de tweede helft van de verlenging grote kansen onbenut lieten, sleepte Gabon er een strafschoppenserie uit. De eerste zes strafschoppen waren foutloos, tot Kanga namens Gabon en Saidou Simpore voor Gabon faalden. Daarop volgen zes rake strafschoppen én een gele kaart voor de Gabonese doelman Amonome, tot missers van achtereenvolgens Yannis N'Gakoutou, Tapsoba en Lloyd Palun. Ouedraogo kon Burkina Faso daardoor naar kwartfinale schieten, waarin op 29 januari Nigeria of Tunesië de tegenstander is.