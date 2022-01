John de Jong verklapt kort voor PSV - Ajax nieuws over Cody Gakpo

Zondag, 23 januari 2022 om 14:20 • Chris Meijer • Laatste update: 14:32

PSV nadert een akkoord met Cody Gakpo over een nieuw contract, zo bevestigt technisch directeur John de Jong voor de camera van ESPN. De zender en het Eindhovens Dagblad melden dat er nagenoeg een akkoord bestaat over een verbintenis die de 22-jarige aanvaller een jaar langer aan PSV moet verbinden. In dat geval zou Gakpo zijn handtekening zetten onder een contract tot medio 2026.

“Al vrij snel in de transferwindow was er interesse voor hem”, vertelt De Jong als hij gevraagd wordt naar de situatie van Gakpo. “Hij maakte natuurlijk zijn debuut in het Nederlands elftal, speelde daar goed, speelde hier goed: toen kreeg ik al snel in de gaten dat er veel omheen speelde. Dus ik ben wel in gesprek met zijn management. Uiteindelijk raakte hij geblesseerd, maar is nu gelukkig weer fit en heel belangrijk voor ons.”

“We willen hem graag behouden in Eindhoven, en zeker deze winter”, vervolgt de technisch directeur van PSV. Gakpo - dit seizoen goed voor 10 doelpunten en 11 assists in 27 officiële wedstrijden - ligt op dit moment nog vast tot medio 2025. “We zijn redelijk dicht bij een contractverlenging. Of het goed gaat komen? Ja, dat hoop ik wel.” Het Eindhovens Dagblad benadrukt dat contractverlenging niet per definitie betekent dat Gakpo komende zomer niet vertrekt. Rik Elfrink - PSV-watcher voor de krant - stelt dat hij bij een ‘hoog bod zou kunnen vertrekken’.

Ook voor Ibrahim Sangaré, momenteel met Ivoorkust actief op de Afrika Cup, bestaat belangstelling, zo bevestigt De Jong. “Mijn wens, al mag ik dat niet zeggen, is dat hij op 26 januari uitgeschakeld wordt en dan het eerste vliegtuig pakt naar Eindhoven. Ik ga er vanuit dat hij terugkomt”, stelt De Jong. “Ik merk uit de markt dat er veel interesse is voor hem. Maar niet alleen voor hem. Een aantal spelers staat nadrukkelijk in de belangstelling, waaronder ook Cody Gakpo. Het zijn spelers waar de markt naar kijkt.”