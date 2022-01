Ryan Donk leidt nieuwe klap voor Galatasaray in en weigert te juichen

Donderdag, 20 januari 2022 om 20:04 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:06

Een schokeffect bij Galatasaray na het ontslag van Fatih Terim blijft voorlopig uit. De kwakkelende topclub verloor donderdagavond ook de tweede wedstrijd onder de nieuwe trainer Domènec Torrent: na de 4-2 nederlaag bij Hatayspor van zaterdag was Kasimpasa met 1-3 te sterk. De in Rotterdam geboren Halil Dervisoglu opende de score voor Galatasaray, waarna Ryan Donk de comeback namens Kasimpasa inleidde. Patrick van Aanholt deed 78 minuten mee bij Galatasaray, dat dertiende staat met 27 punten uit 22 duels.

Supporters van Galatasaray waren de eerste vijf minuten van de wedstrijd stil, ter nagedachtenis aan de overleden Ahmet Çalik, die met rugnummer 5 speelde voor de club. Na 32 minuten liet het publiek wel van zich horen toen Olimpiu Morutan in het strafschopgebied tegen de voet werd getikt door een tegenstander, maar een penalty bleef uit. Zes minuten voor de pauze resulteerde een rappe counter toch in een voorsprong voor Galatasaray.

Na een corner van Kasimpasa nam Galatasaray de bal over. Morutan lanceerde Dervisoglu, die net buiten het strafschopgebied een bewaker uitkapte en de linkerhoek vond. In de derde minuut van de blessuretijd van de eerste helft maakte Donk er echter 1-1 van. Na een corner speelde Tarkan Serbest de bal in het strafschopgebied naar Donk, die in één keer uithaalde in de linkerhoek. Vanwege zijn verleden in het Nef Stadion vierde de verdediger zijn doelpunt uiterst ingetogen.

Kasimpasa completeerde de comeback na een klein uur, toen een lage voorzet van Mortadha Ben Ouanes in het strafschopgebied terechtkwam bij Umut Bozok, die tussen meerdere verdedigers de ruimte had om de hoek uit te zoeken. Namens Galatasaray had Kerem Aktürkoglu kort daarvoor nog op de paal geschoten en de ploeg vroeg ook tevergeefs om een penalty na een vermeende handsbal van Michal Travnik. Diep in de blessuretijd bepaalde invaller Kevin Varga de eindstand op 1-3; de goal werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar daarna toch geldig verklaard.