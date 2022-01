Kees Kwakman pakt Joël Drommel aan in pauze van PSV - Telstar

Donderdag, 20 januari 2022 om 19:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:45

Kees Kwakman is kritisch op het optreden van Joël Drommel in de bekerwedstrijd tussen PSV en Telstar. In de zeventiende minuut kwam de keeper van PSV zijn doel uit na een indraaiende corner van Sven van Doorm, maar hij tastte mis bij een poging de bal weg te stompen. Daardoor kon Özgür Aktas de score openen. Door een treffer van Bruma uit een counter kwam PSV voor de rust wel langszij.

Kwakman weet dat standaardsituaties het wapen zijn van Telstar. "We hebben het vooraf besproken: de corners van Telstar. Aktas heeft er in de competitie ook al vier gemaakt. Toch ziet Drommel er ook niet goed uit", vindt de analist van ESPN. "Telstar loopt met veel lengte in en wordt niet echt tegengehouden, maar in het vijfmetergebied mag je je handen gebruiken. Hij moet hier gewoon veel beter zijn werk doen. Dat doet hij, niet voor de eerste keer dit seizoen, niet goed."

Het was inderdaad niet de eerste fout die Drommel dit seizoen maakte. Zo verwerkte hij vorige maand in de gewonnen uitwedstrijd tegen NEC (1-2) een vrije trap van Lasse Schöne niet goed genoeg, waarna de thuisclub wist te scoren uit de rebound. Roger Schmidt sprak na afloop van een 'fout', maar bleef Drommel de voorkeur verlenen boven Yvon Mvogo. Eind november ging Drommel tegen sc Heerenveen de mist in bij een vrije trap van Joey Veerman, inmiddels zijn ploeggenoot. Hij liet na de bal naar de zijkant te stompen, waardoor Rami Al Hajj de eindstand op 1-1 kon bepalen. In september verwerkte Drommel een schot van Ché Nunnely verkeerd in de uitwedstrijd tegen Willem II (2-1 nederlaag).

Kwakmen vindt de 1-1 stand bij rust een logische en terechte tussenstand. "Telstar verschuilt zich niet en voetbalt leuk. PSV is gewoon heel slecht aan de bal, waardoor het niet veel kansen creëert." Hij zag PSV weinig aan aanvallen toekomen: het doelpunt van Bruma noemt Kwakman 'een van de weinige momenten' waarop dat lukte. "Ook Veerman is slordig aan de bal. Götze ook, net als Max en Mwene aan de zijkanten. Ze komen er gewoon moeilijk door."