Vindahl mag handjes dichtknijpen en ziet AZ het tij volledig keren

Woensdag, 19 januari 2022 om 23:21 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:39

AZ heeft woensdagavond met hangen en wurgen de kwartfinale van de KNVB Beker bereikt. De Alkmaarders kwamen tegen FC Twente door een gruwelijke blunder van doelman Peter Vindahl nog op achterstand, maar trokken door doelpunten van Julio Plegezuelo (eigen goal) en Vangelis Pavlidis toch de zege naar zich toe: 1-2. Wel verloor AZ Pantelis Hadzidiakos, die in de warming-up afhaakte met een blessure.

In de Eredivisie stonden Twente en AZ na 19 duels weliswaar beiden op 35 punten; toch was het krachtsverschil in De Grolsch Veste groot. De ploeg van Pascal Jansen nam meteen het voortouw en ondernam binnen het kwartier pogingen via Dani de Wit en Pavlidis. Lars Unnerstall hoefde zich echter nauwelijks in te spannen. Het duel speelde zich vervolgens lange tijd af op het middenveld, voordat Karlsson weer even voor roering in de dugouts zorgde. De Zweed leek op fraaie wijze de score te openen, maar werd (zonder aanwezigheid van de VAR) teruggefloten vanwege buitenspel. Achteraf leek de treffer onterecht afgekeurd te zijn.

Twente zal vooral blij geweest zijn met de 0-0 ruststand. Pardoes kreeg het team van Ron Jans daar vlak na de pauze een cadeautje bij. Vindahl liet de bal na een misverstand met Sem Beukema knullig door zijn handen glippen en haalde Manfred Ugalme neer: strafschop. Ricky van Wolfswinkel ging achter de bal staan en stuurde schlemiel Vindahl naar de verkeerde hoek voor de 1-0. Even rook Twente bloed en probeerde de marge te verdubbelen via Daan Rots, wiens poging op de paal uiteenspatte. AZ vermande zich echter weer en tekende na een uur spelen voor de gelijkmaker. Ook de Alkmaarders mochten de tegenstander danken voor het doelpunt: Plegezuelo gleed een harde voorzet van Fredrik Mitsjö achter zijn eigen doelman.

Het al weerloze Twente had niks meer in te brengen en was aangewezen op Unnerstall om een verlenging uit het vuur te slepen. De Duitser keerde nog een kopbal van Pavlidis, voordat de Griek dan toch voor de beslissing zorgde. Hakon Evjen gaf de bal goed mee en Pavlidis schoot via de binnenkant van de paal binnen: 1-2. Invaller Tijjani Reijnders en wederom matchwinner Pavlidis probeerden de marge nog naar twee te vergroten, maar de stand op het scorebord zou niet meer veranderen.