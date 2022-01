Newcastle United is na Trippier opnieuw serieus bezig met Engels international

Newcastle United heeft zijn belangstelling kenbaar gemaakt aan Jesse Lingard, zo verzekert Sky Sports. De 29-jarige middenvelder beschikt over een aflopend contract bij Manchester United en gaat dat niet verlengen. Lingard is geïnteresseerd in een overgang naar Newcastle, die mogelijk zelfs al in januari zou kunnen plaatsvinden.

Lingard heeft door de komst van Kieran Trippier, de eerste grote aankoop van Newcastle onder het Saudi-Arabische bewind, veel vertrouwen gekregen in het sportieve project van the Magpies. Lingard is op zoek naar speeltijd, om zo zijn plek bij het Engelse nationale elftal niet te verliezen. De 34-voudig international kwam in oktober nog uit voor the Three Lions, maar werd bij de laatste interlandperiode van november gepasseerd.

Newcastle kan Lingard dus transfervrij inlijven, maar bekijkt ook de mogelijkheid om de middenvelder al in januari over te nemen van Manchester United. Volgens Sky Sports spreekt daarbij in het voordeel van Newcastle dat de club op dit moment geen directe concurrent is van the Red Devils. De rijkste voetbalclub ter wereld heeft daarmee een streepje voor op Tottenham Hotspur, dat ook in de markt is voor Lingard.

Lingard kende vorig jaar een fantastische huurperiode bij West Ham United en kreeg in de zomer van Ole Gunnar Solskjaer te horen dat hij een kans zou krijgen op Old Trafford. De Noorse manager gunde Lingard vervolgens slechts één basisplaats, totdat Solskjaer in november ontslagen werd. Ook onder diens opvolger Ralf Rangnick begon Lingard pas één keer aan een wedstrijd. Dit seizoen speelde hij veertien officiële duels voor United, waarin hij twee goals en één assist produceerde. In totaal staat de teller al op 224 wedstrijden (35 doelpunten en 21 assists) voor de club.