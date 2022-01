‘Luis Suárez zet zinnen op sensationele hereniging in de Premier League’

Woensdag, 19 januari 2022 om 07:15 • Chris Meijer

Luis Suárez heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar Aston Villa, zo claimt de Spaanse journalist Gerard Romero. De 34-jarige Uruguayaanse spits wordt de afgelopen tijd geregeld gelinkt aan een vertrek bij Atlético Madrid, waar hij op dit moment niet onbetwist is. Voormalig ploeggenoot Steven Gerrard - momenteel de manager van Aston Villa - zou Suárez uit deze situatie willen verlossen.

Suárez heeft een moeizame eerste seizoenshelft achter de rug bij Atlético. Hij maakte tussen begin november en begin januari een periode door waarin hij acht wedstrijden op rij droog stond: de langste reeks zonder goals sinds zijn komst naar Madrid vorig jaar zomer. Tijdens het bekerduel met Rayo Majadahonda (0-5 zege) van twee weken geleden kwam Suárez eindelijk weer tot scoren. Maar tegelijkertijd kan Suárez onder trainer Diego Simeone dit seizoen lang niet altijd op een basisplaats rekenen, zo ook niet afgelopen week tijdens de halve finale van de Supercopa tegen Athletic Club (1-2 nederlaag).

Voorlopig maakte Suárez in deze voetbaljaargang pas vijf keer de negentig minuten vol; de laatste keer op 24 oktober tijdens de wedstrijd tegen Real Sociedad (2-2). Om die reden wordt Suárez geregeld in verband gebracht met een vertrek bij Atlético, ondanks dat zijn contract nog doorloopt tot komende zomer. Daarbij werd hij de voorbije tijd vooral gelinkt aan Inter Miami CF, de club waarvan David Beckham eigenaar is. Suárez heeft nooit onder stoelen of banken dat hij ooit graag in de Verenigde Staten zou willen voetballen.

Volgens Romero heeft Suárez nu echter zijn zinnen gezet op een hereniging met Gerrard, met wie hij tussen 2011 en 2014 samenspeelde bij Liverpool. De oud-middenvelder haalde eerder met de van Barcelona gehuurde Philippe Coutinho al een voormalig ploeggenoot van Liverpool binnen bij Aston Villa. Suárez heeft tevens de mogelijkheid om zijn loopbaan te vervolgen in Brazilië, waar Palmeiras, Corinthians en Atlético Mineiro hem een aanbieding hebben gedaan. De spits heeft die aanbiedingen - evenals een aanbod vanuit Saudi-Arabië - echter naast zich neergelegd.