‘Voor iedereen was het wel een beetje gek dat Samir Nasri met ons meetrainde’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Jules Houttequiet, de voormalig jeugdspeler van Anderlecht die momenteel door KV Mechelen verhuurd wordt aan Helmond Sport.

De selectie van Helmond Sport herbergt dit seizoen een grote Belgische enclave. Sterker nog, trainer Wil Boessen heeft bijna evenveel Belgen als Nederlanders tot zijn beschikking: tien om elf. Jules Houttequiet is een van de totaal zeven spelers die momenteel gehuurd wordt van KV Mechelen, de club met wie Helmond Sport sinds de zomer van 2020 innig samenwerkt. “We zitten met veel jongens van KV Mechelen, dus dat is ook wel tof. Dat is zeker fijn. Het heeft wel geholpen dat ik jongens om me heen heb gehad die ik goed ken. Maar op zich blijft het een nieuw team, je moet met iedereen overeenkomen en je leert iedereen goed kennen. Het is een goede groep”, vertelt Houttequiet. Hij woont samen met twee Belgische ploeggenoten samen in Helmond. “Dat is niet moeilijk, hoor. Ik heb jaren in een internaat gezeten, dus alleen wonen is niet echt nieuw.”

Houttequiet was elf toen hij het ouderlijk huis verliet om zijn voetbaldroom na te jagen bij het grote Anderlecht. De nu negentienjarige aanvaller maakte deel uit van een lichting met onder meer Jérémy Doku, die reeds tien interlands voor de Rode Duivels speelde en Anderlecht ruim een jaar geleden voor 26 miljoen euro verruilde voor Stade Rennes. “Ik heb zeven jaar met Doku gespeeld. Ik kan er nog zes opnoemen met wie ik toen speelde en die het al tot het profvoetbal hebben geschopt. Dat is wel een mooie lichting geweest”, knikt Houttequiet. “Van mijn twaalfde tot mijn veertiende ging het heel goed. Dat waren jaren waarin ik heel veel geleerd heb en in een enorm goede ploeg speelde. Ik scoorde zelf ook heel veel. Daarna kreeg ik last van blessures, daardoor heb ik minder gespeeld en kwam ik moeilijker terug in het team.”

Het laatste jaar dat Houttequiet bij Anderlecht speelde, maakte hij deel uit van de Onder 21. Het hoogste jeugdteam van de Belgische topclub werd destijds getraind door Craig Bellamy, voormalig aanvaller van onder meer Liverpool en Manchester City. “Ik heb een voorbereiding gedraaid onder Craig Bellamy. Een hele speciale, maar vooral goede coach. Heel hard, professioneel: daar heb ik heel veel van geleerd”, vertelt Houttequiet. De Welshman schoof afgelopen zomer door van de Onder 21 naar het eerste elftal, waar hij assistent was van Vincent Kompany. Die functie legde Bellamy in september neer, omdat hij met een depressie kampt.

Houttequiet speelde tot dusver twintig wedstrijden voor Helmond Sport, waarvan zeventien als basisspeler en waarin hij twee assists verzorgde.

Bellamy was niet de enige grote naam met een verleden in de Premier League met wie Houttequiet bij Anderlecht op het veld stond. Samir Nasri stond in het seizoen 2019/20 onder contract bij Anderlecht en speelde één wedstrijd voor de Onder 21 van Paars Wit. “Ik heb met Nasri getraind, dat was een hele toffe gozer. Die kon enorm goed voetballen, dat was niet normaal. Voor al die jongens was het natuurlijk wel een beetje gek dat hij met ons meetrainde.” Houttequiet liet Anderlecht in de zomer van 2020 na zes jaar achter zich. “Het was toch wel een teleurstelling dat ik vertrokken ben bij Anderlecht. Misschien was ik wel liever gebleven. Maar ja, stel dat ik daar niet had gespeeld. Ik heb liever dit dan dat ik daar op de bank had gezeten. Het blijft natuurlijk een ontzettend grote club. De opleiding van Anderlecht is zeer professioneel. Ik ben blij dat ik daar heb gespeeld, want ik heb heel veel geleerd.”

Houttequiet koos na zijn vertrek bij Anderlecht voor een terugkeer naar zijn oude club KV Mechelen, op een halfuur van zijn ouderlijk huis in Bornem. “Ik speelde bij Mechelen voordat ik naar Anderlecht ging. Ik heb niet echt naar andere clubs gekeken, want Mechelen wilde me al langer hebben. Dus ik heb er niet te lang bij nagedacht en ben naar Mechelen gegaan.” Houttequiet maakte vorig seizoen bij KV Mechelen deel uit van de Onder 21. “Dat jaar was wel moeilijk, door corona hebben we weinig officiële wedstrijden gespeeld. Tegelijkertijd was het wel het eerste seizoen in jaren waarin ik weer geregeld speelde en minuten maakte.”

Dat Sven Swinnen - hoofd jeugdopleidingen bij KV Mechelen - afgelopen zomer met het voorstel kwam om hem een jaar te verhuren aan Helmond Sport, vormde voor Houttequiet enigszins een verrassing. “Hij heeft het voorbeeld van Alec Van Hoorenbeeck genoemd om het plan te laten zien. Alec speelde vorig seizoen bij Helmond Sport en krijgt nu minuten bij het eerste van Mechelen. Dit zou een goede tussenstap zijn”, vertelt de vleugelaanvaller. Van de Keuken Kampioen Divisie wist hij van tevoren nog niet al teveel. “Ik wist wel dat Jong Ajax en Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie speelden. Maar van de rest wist ik niet zoveel. Ik had er ook niet echt over nagedacht hoe ik het voor me zag, of ik zou gaan spelen of niet. De voorbereiding ging heel goed en uiteindelijk heb ik maar twee wedstrijden gemist door een blessures, de rest heb ik gespeeld. Dus daar ben ik wel blij mee.”

Houttequiet vecht een duel uit met Rico Zeegers tijdens de wedstrijd tussen MVV Maastricht en Helmond Sport (3-2).

Tijdens de voorbereiding op dit seizoen dwong Houttequiet direct een vaste basisplaats af in het elftal van Boessen. Tot dusver speelde hij twintig wedstrijden, waarvan zeventien als basisspeler en waarin hij goed was voor twee assists. “De stap van België naar Nederland is niet echt groot geweest. De eerste wedstrijden waren direct goed, ik heb meteen mijn acties kunnen maken. Het voetbal in Nederland is technischer. We spelen best aanvallend, er wordt daardoor ook best veel gescoord in wedstrijden. De nadruk ligt op aanvallen en dat is natuurlijk wel prettig voor aanvallers. Ik praat hier veel meer met de trainer dan in België. Hij benadert me en andersom kan ik hem en zijn staf makkelijk benaderen. Dat is wel positief, vind ik.”

Hebben de ervaringen in de Keuken Kampioen Divisie hem tot een andere speler gemaakt? Houttequiet laat een stilte vallen. “Ik weet het niet echt”, reageert hij dan. “Misschien maak ik wel andere keuzes in sommige situaties, door op balbezit te spelen. Maar op zich doe ik dezelfde dingen die ik in België deed. Dat is initiatief proberen te nemen, acties maken en proberen beslissende passes te geven. Het is een goede stap geweest, ik leer veel. Het is fijn dat ik dit kan meemaken. Ik wil met mijn acties nog meer de beslissende speler zijn binnen het team, omdat ik weet dat ik dat kan.”

Het betekent dat Houttequiet in de tweede seizoenshelft meer doelpunten en assists moet verzorgen. “Ik wil aan mijn statistieken werken. Het is een doel om meer in de zestien en beslissend te zijn”, zo formuleert hij zijn persoonlijke doel. Tegelijkertijd is Houttequiet duidelijk over het doel van Helmond Sport: vorig seizoen evenaren. De Brabanders eindigden in de voorbije jaargang als twaalfde in de Keuken Kampioen Divisie met 45 punten. Er is dan nog wat werk aan de winkel, want Helmond Sport is op dit moment de nummer zeventien met twintig punten. “We moeten een beetje rond de tiende, elfde of twaalfde plaats eindigen, dat zou wel mooi zijn.”

