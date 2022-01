Robert Lewandowski troeft Lionel Messi wél af bij FIFA Men's Best Player

Maandag, 17 januari 2022 om 20:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:39

Robert Lewandowski is maandag verkozen tot The Best FIFA Men’s Player van 2021. De topspits van Bayern München moest bij de Ballon d'Or nog Lionel Messi voor zich dulden, maar wordt nu dus wél beloond voor zijn uitstekende prestaties. Het is het tweede jaar op rij dat Lewandowski met de award aan de haal gaat.

Lewandowksi kende opnieuw een ongelofelijk goed jaar in persoonlijk opzicht. De aanvalsleider van Bayern München verbrak in 2021 het prestigieuze doelpuntenrecord in de Bundesliga. Lewandowski zette in het vorige seizoen 41 competitiegoals op zijn naam en schoot daarmee het decennia oude record van Gerd Müller (40 goals in 1971/72) uit de boeken. Ook over het kalenderjaar bekeken schudde Lewandowski de oud-spits af: 43 Bundesliga-goals in 2021, tegenover 42 van Müller in het kalenderjaar 1972.

Bayern München werd met Lewandowski in de gelederen moeiteloos kampioen, maar in Europa bleef het gewenste succes uit: uitschakeling in de kwartfinale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Lewandowski kon in die ronde overigens niet spelen vanwege een blessure. De Pool liet zich ook op het EK gelden met drie doelpunten, maar het bleek niet genoeg voor zijn nationale elftal om de groepsfase te overleven.

Alèxia Putellas

Alèxia Putellas ging naar huis met de FIFA-award voor beste vrouwelijke speelster. De aanvallende middenvelder van Barcelona won in 2021 ook al de Ballon d'Or Féminin en wordt dus alom beschouwd als beste speelster op aarde. Vivianne Miedema kreeg een plek in het beste vrouwenelftal van de FIFA.