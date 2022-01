Bizot geeft visitekaartje af maar kan zege Paris Saint-Germain niet voorkomen

Zaterdag, 15 januari 2022 om 23:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:07

Paris Saint-Germain heeft voor het eerst sinds 12 december weer eens een overwinning geboekt in de Ligue 1. Na twee gelijke spelen tegen FC Lorient (1-1) en Olympique Lyon (1-1) was de ploeg van trainer Mauricio Pochettino zaterdagavond wel te sterk voor Stade Brest: 2-0. Georginio Wijnaldum werd na een teleurstellende eerste helft in de kleedkamer achtergelaten, Xavi Simons werd tien minuten voor tijd binnen de lijnen gebracht. Bij de bezoekers keepte Marco Bizot een dijk van een wedstrijd. PSG heeft nu 50 punten uit 21 wedstrijden, een gat van 11 punten op achtervolger OGC Nice.

Pochettino kon tegen Brest nog niet beschikken over Lionel Messi, die nog altijd herstellende is van een coronabesmetting. PSG moest toezien hoe het eerste gevaar van de wedstrijd van de bezoekers kwam. Irvin Cardona kreeg de bal in twee instanties voor de voeten, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Gianluigi Donnarumma. Aan de andere kant was Kylian Mbappé wel trefzeker bij de eerste grote kans van het duel namens PSG. De Franse sterspeler ontving de bal op de rand van het strafschopgebied van Wijnaldum en liet Bizot kansloos met een vlammend schot in de korte hoek: 1-0.

Kylian Mbappe opent de score voor PSG! ?? De razendsnelle spits knalt droog raak in de korte hoek: 1-0 ?#ZiggoSport #Ligue1 #PSGSB29 pic.twitter.com/YDNT2GwGKG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 15, 2022

De thuisploeg leek de score op slag van rust te verdubbelen, maar de treffer van Mauro Icardi werd afgekeurd, daar scheidsrechter Mikael Lesage een overtreding had geconstateerd in aanloop naar het doelpunt. Wijnaldum werd vervolgens halverwege in de kleedkamer achtergelaten nadat hij op slag van rust om een blessurebehandeling vroeg. Vanaf de kant zag hij hoe Icardi voor de eerste keer gevaarlijk werd in de tweede helft. De spits schoot in kansrijke positie op de paal. Vijf minuten later was Thilo Kehrer wel trefzeker.

De punten lijken binnen voor Paris Saint-Germain ???? Thilo Kehrer werkt een voorzet van Nuno Mendes tegen de touwen ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGSB29 pic.twitter.com/fkULC6Wh7Z — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 15, 2022

De verdediger werd volledig vrijgelaten door de defensie van Brest om een voorzet van Nuno Mendes achter Bizot te werken: 2-0. Paris Saint-Germain kreeg in het restant van het duel meerdere kansen om de score verder op te schroeven, maar zag hoe Bizot zijn mannetje stond. De doelman had een prima reflex in huis nadat een schot van Mbappé van richting werd veranderd door Brendan Chardonnet. Niet veel later schoot de Franse aanvaller in het zijnet na een individuele actie. Terwijl Sergio Ramon luidkeels werd aangemoedigd bij ieder balcontact vanwege zijn eerste optreden in het Parc des Princes, veranderde er aan de score niks meer.