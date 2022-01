Haaland is opnieuw niet te houden en verbetert toch al ongelofelijk moyenne

Vrijdag, 14 januari 2022 om 22:19 • Jeroen van Poppel

Erling Braut Haaland heeft na vrijdagavond meer doelpunten dan wedstrijden achter zijn naam voor Borussia Dortmund. De goalgetter voegde bij de ruime overwinning tegen SC Freiburg (5-1) twee doelpunten toe en staat nu op 78 in 77 duels. Ook Thomas Meunier scoorde twee keer, terwijl Mahmoud Dahoud voor het slotakkoord zorgde. Nummer twee Dortmund staat nu drie punten achter op Bayern München, dat zaterdag speelt tegen 1. FC Köln.

Donyell Malen startte voor de derde keer op rij aan de rechterkant van de voorhoede, met wederom Haaland in de punt en Marco Reus op links. Mark Flekken kon bij Freiburg opnieuw het doel niet verdedigen vanwege een coronabesmetting. BVB was in de eerste helft werkelijk oppermachtig en de 3-0 tussenstand bij rust was dan ook een goede afspiegeling van de krachtsverhoudingen.

Een eenvoudige eerst helft voor Borussia Dortmund ??

Meunier met zijn tweede en Haaland scoort de 3-0 vlak voor het fluitsignaal ??#ZiggoSport #Bundesliga #BVBSCF pic.twitter.com/vx1g2vNL4C — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 14, 2022

Na een klein kwartier opende Meunier de score door bij de eerste paal een hoekschop met het hoofd te verlengen: 1-0. De rechtsback van Dortmund herhaalde het kunstje door vijftien minuten later opnieuw uit een corner binnen te koppen: 2-0. Jude Bellingham stelde Haaland in blessuretijd in staat om de 3-0 binnen te tikken. De spits nam de bal goed mee het strafschopgebied in en plaatste die beheerst binnen.

Erling Haaland met de beslissing ?????

4-1 voor Borussia Dortmund met nog een kwartier op de klok ??#ZiggoSport #Bundesliga #BVBSCF pic.twitter.com/camyCysngS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 14, 2022

Na rust ging het Dortmund minder makkelijk af en Ermedin Demirovic had al snel moeten scoren, maar de invaller van Freiburg faalde oog in oog met George Kobel. In de 61ste minuut maakte Demirovic alsnog de aansluitingstreffer, door alert de rebound in te tikken na een gekraakt schot van Roland Sallai. Even leek BVB te wankelen, maar Haaland maakte een eind aan die spanning. De Noor werd op het juiste moment weggestoken door Mahmoud Dahoud en wist wel raad met het buitenkansje: 4-1. De assistgever kon vijf minuten later in het strafschopgebied in alle vrijheid zelf ook afdrukken: 5-1.