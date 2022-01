Alexis beslist Supercoppa vlak voor penaltyserie na grove fout Juventus

Woensdag, 12 januari 2022 om 23:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:38

Internazionale heeft woensdagavond laat beslag gelegd op de Supercoppa. De ploeg van Simone Inzaghi rekende diep in verlenging af met Juventus, dat met zijn hoofd al bij de aanstaande penaltyserie leek. Een fout van Alex Sandro werd uiteindelijk door Alexis Sánchez afgestraft: 2-1. In reguliere speeltijd hielden beide ploegen elkaar na goals van Weston McKennie en Lautaro Martínez in evenwicht.

Bij Juventus begonnen Paulo Dybala en Moise Kean op de bank, terwijl Álvaro Morata en Dejan Kulusevski voor de aanvallende impulsen moesten zorgen. Matthijs de Ligt ontbrak vanwege een schorsing na zijn rode kaart tegen AS Roma. Aan de zijde van Inter begonnen met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries als gebruikelijk twee Oranje-internationals in de basis. Hakan Çalhanoglu keerde terug op het middenveld na een schorsing te hebben uitgezeten.

Weston McKennie ?? Op aangeven van Álvaro Morata knikt de Amerikaan eenvoudig binnen ??#ZiggoSport #SuperCoppa #InterJuve pic.twitter.com/T8Z3j5QtcX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 12, 2022

De openingsfase was duidelijk voor Inter, dat De Vrij zag missen uit een kopbal van dichtbij, terwijl Martínez het vizier niet op scherp had bij een dreigend schot. Nadat Nicolò Barella geen penalty kreeg na contact met Giorgio Chiellini, sloeg Juventus in de 25ste minuut aan de overzijde toe. Het was McKennie die raak kopte, nadat een voorzet van Morata afketste via het blok van Milan Skriniar: 0-1. Inter kwam tien minuten later terug, nadat er voor een tackle van Mattia De Sciglio op Edin Dzeko ditmaal wél een penalty kwam. Die werd vernietigend in de kruising gejaagd door Martínez: 1-1.

Drie minuten na rust had Juventus weer op voorsprong moeten komen, maar Federico Bernardeschi mikte na een goede voorzet van Adrien Rabiot naast. Aan de overzijde zag de opnieuw bedrijvige Dumfries een kwartier na rust een gevaarlijke kopbal bij uit de kruising en tegen de paal worden door Mattia Perin. Dumfries probeerde het later met een goede voorzet op Ivan Perisic, die een zwak schot produceerde.

Er volgde een verlenging, waarin Inter-invaller Alexis Sánchez een vrije kopbal uit een hoekschop miste. De wedstrijd, die in de verlenging weinig niveau meer had, leek af te stevenen op penalty's, totdat Alexis in verlenging toesloeg. Alex Sandro wilde in eigen zestien met de borst terugspelen, waardoor Matteo Darmian ertussen kon komen. Alexis tikte vervolgens van dichtbij alert binnen: 2-1.