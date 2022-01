Tottenham beleeft ongekend frustrerende avond en laat finaleplek aan Chelsea

Woensdag, 12 januari 2022 om 22:43 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:49

Chelsea heeft zich woensdagavond geplaatst voor de finale van de EFL Cup. The Blues boekten na een eerdere 2-0 zege op Tottenham Hotspur ook in de returnwedstrijd een overwinning: 0-1. Antonio Rüdiger maakte het enige geldige doelpunt van de wedstrijd. Een treffer van Tottenham werd afgekeurd, terwijl ook twee toegekende strafschoppen voor de thuisploeg werden ingetrokken. In de finale is Liverpool of Arsenal de tegenstander van Chelsea.

Ten opzichte van de vorige ontmoeting voerden beide trainers wijzigingen door. Marcos Alonso, Saúl Ñiguez, Hakim Ziyech en Kai Havertz belandden op de bank bij Chelsea, waardoor Andreas Christensen, Callum Hudson-Odoi,, Timo Werner en Romelu Lukaku een basisplaats hadden. Antonio Conte gaf Pierluigi Gollini onder de lat de voorkeur boven Hugo Lloris, koos voor Giovani Lo Celso in plaats van Oliver Skipp en verving de geblesseerde Heung-Min Son door Harry Winks, waardoor Tottenham ditmaal met twee in plaats van drie aanvallers aantrad.

Na tien minuten bracht Gollini redding op een inzet van Lukaku, maar maakte even later een belangrijke inschattingsfout. De doelman kwam van zijn lijn na een corner van Mason Mount, kreeg zijn hand niet tegen de bal en bood Antonio Rüdiger daarmee de kans om via de lat raak te koppen. Pas in het laatste kwartier van de eerste helft werd Tottenham gevaarlijk. De bezoekers leken in de slotfase een penalty te krijgen na een overtreding van Rüdiger op Pierre-Emile Höjbjerg, maar de videoscheidsrechter merkte op dat de overtreding buiten het strafschopgebied werd gemaakt.

Nu al de genadeklap voor Tottenham Hotspur? ?? Antonio Rüdiger knikt raak vanuit een hoekschop ??#ZiggoSport #LeagueCup #TOTCHE pic.twitter.com/iRgJdF5gvy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 12, 2022

De beslissing van scheidsrechter Andre Marriner werd zodoende teruggedraaid en Tottenham kreeg een vrije trap, waar Lo Celso weinig uit haalde. Kort na de pauze deed zich een soortgelijk scenario voor: opnieuw werd een strafschop voor Tottenham ingetrokken. Na een te scherpe pass van Kane op Lucas Moura kwam Gollini zijn doel uit en was hij eerder bij de bal. Marriner dacht een overtreding waar te nemen en wees naar de stip, maar bedacht zich na het bekijken van de videobeelden. Tottenham bleef zoeken naar de 1-1 en na een uur bracht Kepa Arrizabalaga redding op een kopstoot van Emerson Royal.

Vervolgens was de arbitrage Tottenham opnieuw ongunstig gezind. Na een zwakke inspeelpass van Gollini liet Jorginho zich van de bal zetten, waarna Lucas Moura de bal afspeelde aan Kane in het strafschopgebied. Omdat Kepa ver zijn doel was uitgekomen, stond alleen Antonio Rüdiger nog achter Kane, wiens inzet doel trof. Omdat er twee spelers achter de laatste aanvaller moeten staan, was het buitenspel. In de slotfase werd de wedstrijd nog even stilgelegd vanwege een medisch incident op de tribune. De supporters en daarna Kepa brachten de arbitrage op de hoogte van een incident achter zijn doel, op de tweede ring. Medici kwamen ter plaatse en hielpen een toeschouwer.