Ihattaren plaatst nu alweer advertentie met vraagprijs van 1.310.000 euro

Dinsdag, 11 januari 2022 om 21:33 • Laatste update: 21:33

Mohamed Ihattaren heeft zijn villa in Tilburg na een paar maanden weer te koop gezet, meldt Quote dinsdag. De negentienjarige aanvallende middenvelder telde in oktober 2021 ruim een miljoen euro neer voor de woning en hoopt die nu, na een renovatie, voor ruim 1,3 miljoen euro door te verkopen. De advertentie voor de woning is te vinden op de website van Hulstkamp Makelaars.

Eind november bracht Story naar buiten dat Ihattaren de villa had gekocht. In het kadaster valt te lezen dat de woning 'aan de Tilburgse Goudkust' 27 oktober 2021 op naam van Ihattaren werd overgeschreven, nadat de aanvaller een bedrag had overgemaakt van 1,025 miljoen euro aan Danny Kovacevic, eigenaar van sterrenrestaurants Wolfslaar in Breda en Monarh in Tilburg. “De woning wordt op dit moment verbouwd, Mo zal hier over enkele weken gaan wonen", zei een bron destijds tegen Story. Het verblijf van Ihattaren in Tilburg lijkt echter van zeer korte duur. De villa met 1144 vierkant meter aan eigen grond, waarvan 313 vierkante meter vloeroppervlakte, staat inmiddels te koop voor 1,31 miljoen euro.

Dat is opvallend, omdat Ihattaren in het restant van het seizoen weer in Nederland lijkt te gaan spelen. Vorige week schreef De Telegraaf dat Ihattaren, die in de eerste seizoenshelft door Juventus werd verhuurd aan Sampdoria maar nooit in actie kwam voor de club, mogelijk wordt verhuurd aan een Eredivisie-club. Het Algemeen Dagblad meldde dinsdagavond dat Ihattaren hard op weg is naar FC Utrecht voor een verhuurperiode van anderhalf seizoen.

Foto: Hulstkamp Christie's International Real Estate / Michael van Oosten