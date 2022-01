'Feyenoord moet miljoenen euro's meer gaan bieden voor Patrik Wälemark'

Dinsdag, 11 januari 2022 om 20:32 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:47

Feyenoord concurreert met meerdere clubs om de komst van Patrik Wälemark, zo meldt Aftonbladet dinsdagavond. De nummer drie van de Eredivisie zou evenals Club Brugge en Sampdoria een bod hebben uitgebracht op de rechtsbuiten annex aanvallende middenvelder van BK Häcken. Volgens de Zweedse krant heeft Häcken biedingen ontvangen tussen de 2 en 2,5 miljoen euro, maar hebben alle geïnteresseerde clubs nul op het rekest gekregen. Het aan Feyenoord Transfermarkt gelieerde 1908.nl bevestigt de interesse uit Rotterdam.

Ajax, Atalanta, Sassuolo, Rubin Kazan, FK Rostov en Anderlecht zouden in het recente verleden al 'belangstelling hebben getoond', maar zijn nog niet zo concreet als de drie genoemde clubs. Omdat Wälemark een contract tot december 2024 heeft, wil zijn club pas meewerken bij hogere biedingen. Pas wanneer er bedragen 'tussen de 4 en 5 miljoen euro' worden geboden, is de nummer twaalf van de Allsvenskan bereid om te luisteren. Wälemark heeft zelf ook geen haast om Häcken te verlaten. Hij voelt zich op zijn plek en is blij met zijn ontwikkeling tot dusver. Momenteel geniet hij van zijn vakantie, want het nieuwe seizoen in Zweden begint pas in april.

"Er is brede belangstelling voor Patrik uit diverse landen en competities, en er zijn concrete biedingen uitgebracht van clubs op hoog niveau", beaamt sportief directeur Martin Ericsson van Häcken. "Maar wij hebben geen haast en Patrik ook niet." De twintigjarige Wälemark debuteerde in juli 2020 in de Allsvenskan en speelde in totaal 54 officiële voor Häcken, waarin hij goed was voor 12 doelpunten en 13 assists. De technisch begaafde linkspoot speelde ook 8 interlands voor Zweden Onder 21 en noteerde daarin 3 doelpunten en 2 assists.