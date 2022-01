Ronaldo-loos Manchester United kegelt Steven Gerrard uit de FA Cup

Maandag, 10 januari 2022 om 22:52 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:09

Manchester United heeft zich maandagavond ten koste van Aston Villa verzekerd van een plek in de vierde ronde van de FA Cup. Scott McTominay was na acht minuten verantwoordelijk voor de enige treffer van de wedstrijd: 1-0. De ploeg van manager Steven Gerrard ging weliswaar op jacht naar de gelijkmaker, maar zag na rust twee treffers afgekeurd worden vanwege buitenspel.

United, waar Cristiano Ronaldo ontbrak vanwege een spierblessure en Donny van de Beek weer op de bank begon, wist de ban al na acht minuten te breken via Scott McTominay. Fred slingerde de bal het zestienmetergebied in, waarna de Engelse middenvelder vogelvrij mocht binnenkoppen: 1-0. Villa moest even bekomen van de vroege tik die het te verwerken kreeg, maar ging daarna op jacht naar de gelijkmaker. Eerst tesste John McGinn David de Gea met een afstandsschot en vervolgens schoot Ollie Watkins op de lat.

{embed

United op voorsprong! ?? McTominay knikt al binnen tien minuten raak voor The Red Devils ??#ZiggoSport #FACup #MUNAVL pic.twitter.com/HX61sHI8cV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 10, 2022

Niet veel later leek Jacob Ramsey de stand alsnog in evenwicht te brengen. Echter zag hij zijn inzet net naast de linkerpaal belanden. Na rust troffen de bezoekers eindelijk doel, maar tweemaal werd een goal van the Villians afgekeurd. Eerst ging een doelpunt van Danny Ings na tussenkomst van de VAR niet door en met een uur op de klok stond ook Watkins buitenspel, toen hij De Gea passeerde. Na de twee afgekeurde treffers van Villa slaagde United erin om de wedstrijd meer te controleren. Van de Beek kreeg van Rangnick nog een kleine twintig minuten om zich te laten zien, al kende hij een vrij onzichtbare invalbeurt. Net als Anwar El Ghazi, die er in de slotfase namens de bezoekers als invaller niet in slaagde om er nog een verlenging uit te slepen.