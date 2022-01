Jong Ajax wint mede dankzij grote blunder in mistig Utrecht

Maandag, 10 januari 2022 om 20:39 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:52

Jong Ajax kent een voortvarende start van 2022. De beloftenploeg uit Amsterdam wist maandagavond namelijk met 0-2 te winnen van Jong FC Utrecht. In de mistige omstandigheden op Sportpark Zoudenbalch tekende onder meer Youri Regeer, die vlak voor de jaarwisseling debuteerde in Ajax 1, voor een doelpunt van de bezoekers. Jong Ajax staat dankzij de minieme zege in Utrecht nu op de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie, al heeft nummer vijf ADO Den Haag wel een duel minder afgewerkt.

Mees Rijks had de thuisspelende ploeg de ideale start kunnen bezorgen, maar zijn schot in kansrijkse positie vloog over het doel van Jong Ajax. Het eerste, en dus enige doelpunt, van de ontmoeting in Utrecht viel na ruim een kwartier spelen dus aan de andere kant van het veld. Regeer schoot tegendraads in en de centrale middenvelder zag de bal tot zijn vreugde achter doelman Kevin Gadellaa in het doel verdwijnen: 0-1. Het was alweer het vijfde doelpunt van Regeer, die vorige week een trainingskamp met Ajax in het water zag vallen door verschillende coronabesmettingen. Jong FC Utrecht ging vervolgens op jacht naar een snelle gelijkmaker, maar het ontbrak de thuisclub aan rust en overzicht in aanvallend opzicht. Jong Ajax dwong ook weinig kansen af op het steeds mistiger wordende veld, maar ging wel met een voorsprong rusten.

Ook in de tweede helft bleef Jong FC Utrecht het dapper proberen, maar de inspanningen leverden geen gelijkmaker op. Aanvoerder Remco Balk bijvoorbeeld zag een inzet op tijd worden geblokt door de defensie van Jong Ajax. Aan de andere kant liet Giovanni een grote kans onbenut voor de ploeg uit Amsterdam. Hij kreeg de bal niet op doel na het omspelen van de doelman. Gaandeweg kreeg de thuisploeg wel steeds meer mogelijkheden. Raymond Huizing schoot net naast met links. Kort daarvoor was Rijks in de voorhoede afgelost door Derensili Sanches Fernandes. Mohamed Akharaz verving later nog Ivar Jenner en debuteerde daarmee in de beloftenploeg van Utrecht.

In de slotfase van het duel bleef Jong FC Utrecht op zoek naar de gelijkmaker, maar de nederlaag kon niet meer worden afgewend. Er werden vijf minuten bijgetrokken en in de 92ste minuut maakte Jong Ajax aan alle spanning een einde. Gadellaa ging op pijnlijke wijze in de fout toen hij de bal in bezit had in zijn eigen strafschopgebied. Christian Rasmussen pakte de bal van hem af, al raakte hij in eerste instantie nog de paal. In de rebound echter tikte de Deense vleugelaanvaller de bal alsnog binnen: 0-2. Ajax stijgt door de zesde uitzege op de ranglijst, terwijl Jong FC Utrecht op plaats vijftien blijft hangen.