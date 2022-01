Vier Nederlanders aanwezig bij spektakelstuk met acht treffers; Napoli wint

Zondag, 9 januari 2022 om 19:10 • Mart van Mourik

Napoli heeft zondagmiddag uitstekende zaken gedaan in de Serie A. In eigen huis was de ploeg van trainer Luciano Spalletti met 1-0 te sterk voor Sampdoria. Tegelijkertijd legde Atalanta een spektakelstuk op de mat tegen Udinese, dat met 2-6 verslagen werd. De vier Nederlanders die in actie kwamen in de Dacia Arena leverde geen directe bijdrage aan de acht doelpunten. Voorlopig behoudt Napoli (43 punten uit 21 wedstrijden) zijn derde plek op de ranglijst, terwijl Atalanta (41 uit 20) vierde staat.

Napoli - Sampdoria 1-0

Het team van Spalletti beet direct van zich af en toonde aan alleen genoegen te nemen met de zege. Aan de hand van toekomstig Toronto-speler Lorenzo Insigne kregen gli Azzurri kansen via Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani en Diego Demme. Het kwam dan ook als domper voor de club toen Insigne na het half uur spelen geblesseerd uitviel. Desondanks hield Napoli het overwicht en kwam twee minuten voor rust op voorsprong. Sampdoria dacht dat er gefloten zou worden voor een overtreding op Dries Mertens, maar scheidsrechter Marco Di Bello liet doorgaan. Andrea Patagna kon zo ongehinderd raak volleren uit de afvallende bal: 1-0. Het bleek de enige treffer van het duel.

Udinese - Atalanta 2-6

Het publiek in het Stadio Friuli kreeg flink wat te smullen - het uitpubliek althans. Na twintig minuten spelen stond het al 0-2 door treffers van Mario Pasalic en Luis Muriel. Even voor rust maakte Ruslan Malinovskyi daar zelfs 0-3 van. Er was geen vuiltje aan de lucht voor Atalanta, al bracht een eigen goal van Berat Djimsiti in de 59ste minuut de spanning nog ietwat terug. Muriel had een kwartier nodig om de marge weer naar drie te brengen. In de slotfase vielen er nog liefst drie treffers. Beto maakte in de 88ste minuut de 2-4, voordat Joakim Maehle en de ingevallen Matteo Passina het doelpuntencircus in de blessuretijd compleet maakten. Marten de Roon en Teun Koopmeiners begonnen beiden in de basis bij Atalanta; Hans Hateboer mocht het laatste kwartier meedoen van Gian Piero Gasperini. Bram Nuytinck speelde negentig minuten bij de thuisploeg.