Amsterdammer schrijft geschiedenis tegen Chelsea in FA Cup: ‘Onwerkelijk’

Zondag, 9 januari 2022 om 08:36 • Laatste update: 08:40

Akwasi Asante beleefde zaterdag een van de hoogtepunten van zijn loopbaan. De aanvaller ging weliswaar met Chesterfield met 5-1 onderuit bij Chelsea in het kader van de FA Cup, maar de in Amsterdam geboren voetballer groeide ook uit tot de eerste speler in 107 jaar die een doelpunt maakte op Stamford Bridge als non league-player. Tien minuten voor tijd, bij een stand van 5-0, nam Asante de eretreffer voor zijn rekening.

“Ik kon het echt niet geloven toen die bal voor mijn voeten kwam. Ik dacht op dat moment: ik ga gewoon scoren op Stamford Bridge. Ik wist niet wat ik ging doen. Kon ik juichen of zou ik in elkaar storten door alle emoties?”, vertelde Asante na afloop van het duel. De aanvaller stond ruim een half jaar aan de kant met een gescheurde achillespees en maakte op 28 december zijn rentree. Zaterdag volgde een hoogtepunt in zijn loopbaant toen hij de bal achter doelman Marcus Bettinelli werkte.

“What dreams are made of” Akwasi Asante on scoring against European Champions Chelsea, becoming the first non-league player to score at Stamford Bridge in 107 years#Spireites @BBCSheffield Full interview here: https://t.co/jdr2elUoOM pic.twitter.com/tnnQ7eHlz7 — Rob Staton (@robstaton) January 8, 2022

“Het waren acht lange maanden. Dat ik dan op Stamford Bridge mag spelen en scoren… Het is echt onwerkelijk. Ik kan het amper geloven.” Chesterfield, dat uitkomt op het vijfde niveau van Engeland, had weinig hoop op een stunt op Stamford Bridge. “Ik denk dat de mensen niet eens één schot op doel van ons hadden verwacht. Ik denk dat we echt trots kunnen zijn, want 5-1 is zeker niet slecht tegen de regerend winnaar van de Champions League.”

Chelsea stond in de rust al met 4-0 voor dankzij voltreffers van Timo Werner, Callum Hudson-Odoi, Romelu Lukaku en Andreas Christensen. Daar kwam in de tweede helft nog een rake strafschop van Hakim Ziyech bij. Asante, 29 jaar, speelde in de jeugdopleiding van HFC Haarlem totdat hij op dertienjarige leeftijd met zijn familie naar Engeland verhuisde. Hij kwam terecht bij Birmingham City en tekende in 2020, na voor liefst negen clubs te hebben gespeeld voor Chesterfield.