‘Dat Feyenoord interesse had, geeft aan dat ik er goed op sta in Nederland’

Vrijdag, 7 januari 2022 om 23:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:57

Voor Fortuna Sittard kon het kalenderjaar 2022 niet snel genoeg beginnen. De ploeg van trainer Sjors Ultee kende een uiterst teleurstellende eerste seizoenshelft en moet dit kalenderjaar alle zeilen bijzetten om degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie te voorkomen. Van de laatste tien competitiewedstrijden won de huidige nummer zeventien van de Eredivisie er slechts één. En daar had niemand in Sittard en omstreken een half jaar geleden rekening mee gehouden. Voetbalzone trok naar het zuiden om de stemming te peilen bij Mats Seuntjens en Zian Flemming.

Door Mart Oude Nijeweeme

Fortuna gold als een van de revelaties van het afgelopen Eredivisie-seizoen en eindigde op een knappe elfde plek. Waar het buiten de lijnen veelal onrustig was met het vertrek van Kevin Hofland en de rel rond doelman Piet Velthuizen en keeperstrainer Sieb Dijkstra, verliep het op het veld crescendo voor de ploeg van Ultee. Hoe anders is dat dit seizoen. De Fortunezen lijken weer met beide benen op de grond te staan. Belangrijkste oorzaak? Het grote aantal tegendoelpunten. Fortuna incasseerde dit seizoen al 46 tegentreffers, zeven meer dan welke ploeg ook in de Eredivisie. "We mogen de goals niet zo makkelijk weggeven, daar zijn we normaal veel stugger in", luidt de conclusie van Seuntjens.

Bekijk hier de reportage met Mats Seuntjens en Zian Flemming.

De middenvelder is dit seizoen een van de weinige spelers die zijn gebruikelijke niveau haalt. "Je kunt wel bedenken waar de oplossingen liggen, maar als je de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles als voorbeeld neemt. Daarin sta je met 0-2 en 1-3 voor en nog verlies je van een directe concurrent", vervolgt Seuntjens. "Dan kan je nog zoveel praten om dingen op te lossen, maar dan heeft het ermee te maken hoe je als individu op het veld staat. We moeten de beste aspecten eruit halen en daar een blauwdruk van maken wat goed voor ons werkt. We zijn mans genoeg om aan te geven waar het aan ligt. Vorig jaar werkte dat goed, dit jaar gaat het met vallen en opstaan."

Het duel in de Adelaarshorst eind oktober was illustratief voor het seizoen van Fortuna. Defensief geschutter leidde twee kinderlijk eenvoudige tegentreffers op, waardoor de ploeg alsnog met 4-3 ten onder ging. Voor Seuntjens, die met een knappe solo de 0-1 op het bord zette tegen Go Ahead, is dit seizoen een iets andere rol weggelegd. De middenvelder is door Ultee omgeturnd tot centrumspits en dat bevalt hem goed. "Ik voel me sterk en zit er lekker in", aldus Seuntjens. "Natuurlijk heb je te maken met hoe je er als groep in zit, dat heeft ook invloed op mijn spel, maar daar probeer ik me zoveel mogelijk van af te sluiten. Ik probeer dicht bij mezelf te blijven en de groep zo goed mogelijk te helpen door de juiste kwaliteit te leveren. Ik denk dat dat vrij aardig lukt."

Seuntjens heeft het gevoel dat hij zich beter kan schikken in een rol als centrumspits. "Ik kan mij makkelijker op mijn eigen taak richten. Vorig jaar, vanaf de linkerkant, stond ik vaak als linksback te verdedigen, dat is niet leuk. Ik heb nu Ben Rienstra en Zian Flemming achter mij, dat maakt het makkelijker." En toch ziet Seuntjens ook de nadelen van het feit dat hij op verschillende posities wordt geposteerd. De voorbij jaren werd hij al veelvuldig als allrounder bestempeld. "Ik zie dat niet als een belemmering. Ik heb op veel posities gespeeld en dat zal ik ook blijven doen. Dat kan een nadeel zijn, maar dat neem je mee als je voor een bepaalde club kiest. Je kan ook snel het haasje zijn en ernaast komen te staan. Daar hou ik zeker rekening mee."

Mats Seuntjens schermde afgelopen zomer op de laatste dag van de transferwindow met interesse van Feyenoord

De goede vorm van Seuntjens - hij is met zeven doelpunten clubtopscorer bij Fortuna - leidde er zelfs toe dat zijn naam afgelopen zomer in verband werd gebracht met Feyenoord. Even leek een hereniging met Arne Slot, met wie hij jaren samenwerkte bij AZ, in de maak. Ook Guus Til en Alireza Jahanbakhsh kent Seuntjens nog van zijn tijd bij AZ. Van een transfer kwam het echter niet. Fortuna weigerde zijn smaakmaker op de slotdag van de transferwindow te verkopen. "Stel je voor dat ik daar naartoe kon. Dat is een fantastisch mooie club en ze doen het hartstikke goed. Maar het is voor mij een gesloten boek geweest en gebleven. Het is niet dat ik daar mee rond ben blijven lopen."

"Ik weet niet hoe serieus dat was. Er is geïnformeerd, dat weet ik wel. Ik heb daar verder niet veel over gehoord. Feyenoord was op zoek, maar ik zal niet de enige zijn geweest op het lijstje. Ze zijn uiteindelijk niet bij mij uitgekomen, verder hecht ik er niet veel waarde aan. Het heeft voor mij niet voor opschudding gezorgd. Of ik verbaasd was dat mijn naam daar viel? Niet zo zeer verbaasd. Ik zag het meer als een compliment en als teken dat ik er nog steeds goed op sta in Nederland. Als voetballer doe je het ook voor die erkenning. Nee, ik neem Fortuna niets kwalijk. Het is volkomen begrijpelijk dat ze mij op de laatste dag niet laten gaan."

Ook Zian Flemming leek op weg naar de uitgang. De middenvelder beleefde vorig seizoen de beste jaargang uit zijn carrière en schermde met interesse van Nottingham Forest, maar moest toezien hoe ook in zijn geval een transfer werd geblokkeerd. "Voor zover ik weet heeft Nottingham een bod gedaan, maar daar zijn ze niet uitgekomen", aldus Flemming. "Empoli heeft zich ook nog gemeld, maar uiteindelijk is het niet doorgegaan. Ik snap Fortuna dat ze niet zomaar iemand laten gaan, dan wordt het een kwestie van vraag en aanbod. Dan kan het frustrerend zijn, maar je kan er niks aan doen. Je bent machteloos en je voelt je machteloos op zo'n moment."

Zian Flemming was dit seizoen bij 6 van de 19 doelpunten van Fortuna Sittard betrokken (3 goals, 3 assists), het hoogste aantal na Mats Seuntjens (8).

Voor Flemming was het zaak om zijn oude niveau te herpakken. Zelf heeft hij het gevoel dat zijn ontwikkeling zich in een stijgende lijn bevindt. "Het eerst jaar bij PEC Zwolle was wennen, aan de Eredivisie en het profvoetbal. Bij NEC ging het goed. Voor mijn gevoel zit er een lijn omhoog in", vertelt hij. Met name om het vertrek bij Zwolle was veel te doen, daar de clubleiding er te weinig aan zou hebben gedaan om Flemming binnenboord te houden. "Het was hun initiatief om nog iets aan mij te verdienen. Ik was de enige speler op die positie waar ze geld aan konden verdienen en ze hebben een mooie transfersom ontvangen, dus ik vind niet dat ze mij te makkelijk hebben laten gaan."

Flemming heeft nog geen idee waar zijn plafond ligt. De middenvelder hoopt elk jaar een stap te zetten en gelooft dan heilig in een stap naar het buitenland. Al is het zijn droom om ooit terug te keren bij Ajax, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Als kleine jongen fungeerde hij tijdens Champions League-wedstrijden als ballenjongen en droomde hij ervan ooit aan de andere kant van de boarding te staan. "Ik heb nu twee keer in de Johan Cruijff ArenA mogen spelen, dat blijft bijzonder. Het is geen doel om ooit terug te keren, maar als Ajax belt dan zou dat fantastisch zijn. Het is een jongensdroom geweest, dat gaat nooit helemaal weg. Mocht het gebeuren, dan is dat fantastisch."