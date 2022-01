Neymar wordt bedreigd na foto met UFC-kampioen Charles Oliveira

Donderdag, 6 januari 2022 om 23:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:04

Neymar poseerde onlangs met zijn landgenoot Charles Oliveira, die op dat moment net zijn wereldtitel lichtgewicht bij de UFC had geprolongeerd. Dat wordt de sterspeler van Paris Saint-Germain blijkbaar niet in dank afgenomen door Connor McGregor, die het tweetal in een opzienbarende story lijkt te bedreigen. "Smoke the two of these", schrijft de Ier, eveneens een grootheid in de UFC, aangevuld met onder meer een pistoolemoji. Een dergelijk citaat wordt in straattaal gebruikt door iemand die een ander wil neerschieten.