Atlético op stoom na overduidelijke buitenspelgoal en kleineert opponent

Donderdag, 6 januari 2022 om 23:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:31

Atlético Madrid heeft zich donderdagavond met weinig moeite geplaatst voor de achtste finale van de Copa del Rey. Op bezoek bij Rayo Majadahonda, dat zijn competitiewedstrijden afwerkt in de Primera RFEF, was de ploeg van trainer Diego Simeone met 0-5 te sterk. De openingstreffer van Matheus Cunha had niet mogen tellen, daar hij, bij afwezigheid van de VAR, niet werd teruggefloten na het scoren vanuit buitenspelpositie.

Simeone besloot geen risico te nemen tegen de Madrileense voorstedelingen en stuurde een sterk elftal het veld in. Kieran Trippier, zo goed als rond met Newcastle United over een transfer, ontbrak bij de selectie ten opzichte van het gewonnen duel met Rayo Vallecano (2-0). Marcos Llorente nam de honneurs waar op de rechtsbackpositie. Verder kreeg José Giménez in het hart van de verdediging de voorkeur boven Mario Hermoso en stond Cunha rechts in de spits ten koste van Ángel Correa. Antoine Griezmann begon wederom op de bank; Luis Suárez speelde net als afgelopen zondag wél.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de zeventiende speelminuut kwam Atlético onterecht op voorsprong. In een poging de bal uit de eigen zestien te werken schoot Jorge Casado tegen het been van Yannick Carrasco, waarna het leer voor de voeten van Cunha belandde. De aanvaller rondde op koelbloedige wijze af, maar hij deed dat vanuit buitenspelpositie. Bij de afwezigheid van een videoscheidsrechter kon het doelpunt niet opnieuw worden bekeken en bleef de 0-1 staan. Na de openingstreffer was het hek van de dam. Renan Lodi zorgde in de 26ste minuut op fraaie wijze voor de 0-2. De linksback kwam in de zestien aan het einde van een steekpass van Thomas Lemar en vond met een snoeihard, diagonaal schot de kruising.

Op slag van het rustsignaal maakte Suárez aan alle hoop van Rayo Majadahonda een einde. Llorente legde de bal vanaf de rand voor het strafschopgebied klaar voor de Uruguayaan, die ter hoogte van de penaltystip binnenschoot: 0-3. In het tweede bedrijf kwam Griezmann binnen de lijnen voor Lemar. De spits verzorgde op aangeven van de eveneens ingevallen Correa de 0-4, maar hij moest niet veel later het veld alweer geblesseerd verlaten. Aangezien Simeone al vijf keer gewisseld had, kwamen los Colchoneros vanaf de 75ste minuut met tien man te staan. Desalniettemin liep Atlético vier minuten na het uitvallen van Griezmann nog verder weg. Het was invaller João Félix die na een afgemeten steekpass van Lodi de bal in de kruising schoot: 0-5.