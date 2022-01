Bekerspook blijft Villarreal achtervolgen met negende blamage deze eeuw

Donderdag, 6 januari 2022 om 20:08 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:11

Villarreal is donderdagavond verrassend uitgeschakeld in de Copa del Rey. De ploeg van trainer Unai Emery trad in de vierde ronde van de beker aan tegen Sporting Gijón, dat met 2-1 te sterk bleek. De uitschakeling el Submarino Amarillo, daar de club uit Gijón zijn competitiewedstrijden afwerkt in LaLiga2, het tweede profniveau in Spanje. Het was de negende keer in de 21ste eeuw dat Villarreal werd uitgeschakeld door een ploeg uit een van de lagere divisies. Tegelijkertijd kende Sevilla geen problemen in de uitwedstrijd tegen Real Zaragoza: 0-2.

Villarreal trad aan zonder de nog altijd geblesseerd Arnaut Danjuma, die kampt met knieklachten. Vanaf het eerste fluitsignaal maakte Sporting duidelijk de wedstrijd niet cadeau te willen doen. De grootste kans werd genoteerd in de zestiende minuut, toen de volledig vrijgelaten Bogdan Milovanov uit een hoekschop rakelings naast schoot. Tien minuten voor het rustsignaal ontsnapten de bezoekers opnieuw; ditmaal bracht doelman Gerónimo Rulli redding na een gevaarlijke poging van Bertín. Enigszins tegen de verhoudingen in kwam Villarreal in de tweede helft op voorsprong.

El Villarreal cae eliminado de Copa en Gijón (2-1)



Eliminaciones de un Villarreal de Primera ante equipos de inferior categoría:

2000-01 Granada

2002-03 Hércules

2004-05 Girona

2006-07 Valladolid

2008-09 Poli Ejido

2009-10 Celta

2011-12 Mirandés

2019-20 Mirandés

2021-22 Sporting — Pedro Martin (@pedritonumeros) January 6, 2022

Een voorzet vanaf de rechterkant werd onbewust met het hoofd verlengd door Christian Rivera, waardoor de bal precies goed viel voor Raúl Albiol. De centrumverdediger knikte op overtuigende wijze binnen: 0-1. Sporting gaf echter niet op en bleef nadrukkelijk op zoek gaan naar de treffer. In de 67ste minuut werd op zeer fraaie wijze de gelijkmaker gevonden. Rulli schoot de bal recht in de voeten bij Uros Djurdjevic, die geen moment twijfelde en vanaf circa dertig meter ineens doeltreffend uithaalde: 1-1. Het werd nog erger voor Villarreal, dat in de 88ste minuut op achterstand kwam. Het was Milanovov die op aangeven van Aitor García voor de winnende zorgde: 2-1.