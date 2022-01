Oussama Tannane vindt mogelijk een uitweg in de Süper Lig

Donderdag, 6 januari 2022 om 18:45 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:52

Oussama Tannane geniet belangstelling van de Turkse club Göztepe, zo meldt de Gelderlander donderdagavond. De aanvallende middenvelder mag vertrekken bij Vitesse, omdat hij niet meer voorkomt in de plannen van trainer Thomas Letsch. Zijn contract loopt af in de zomer van 2022, maar bij een winterse transfer kan Vitesse nog een afkoopsom ontvangen.

Tannane is uitgerangeerd in Arnhem: hij werd eind september uit de selectie gezet, omdat Letsch niet te spreken was over zijn houding. In de ogen van Letsch reageerde Tannane niet goed op zijn rol als wisselspeler. Hij zou niet gefocust zijn geweest en werd buiten de selectie gezet voor wedstrijden tegen Stade Rennes en Feyenoord; uiteindelijk keerde hij nooit meer terug in de spelersgroep. Tannane trainde na zijn verbanning mee bij de Onder 21. Vitesse wil meewerken aan een vertrek, zodat er ook salarisruimte vrijgemaakt kan worden.

De 27-jarige Tannane kwam in 2019 over van Saint-Étienne en speelde sindsdien 61 officiële wedstrijden voor Vitesse. Vorig seizoen behoorde hij nog tot de uitblinkers bij de Arnhemmers, die een succesvol seizoen beleefden en de bekerfinale haalden. Afgelopen zomer wilde hij vertrekken, maar tot een transfer kwam het niet. Nu biedt Göztepe hem die kans wellicht alsnog. De club uit Izmir staat op de negentiende plaats in de Süper Lig en vecht dus tegen degradatie. Het is nog onduidelijke hoe serieus de belangstelling is.

Vorige week kwam Letsch in gesprek met de Gelderlander nog eens terug op de verbanning van Tannane uit de selectie. De trainer noemde de gang van zaken 'onfortuinlijk, maar miste 'de juiste drijfveer' bij de aanvallende middenvelder. "In alles staat de groep centraal. Voetbal is een teamsport. Tannane bevorderde dat proces niet. Hij wilde in de zomer weg, maar de transfer kwam niet. Hij was teleurgesteld. Hij kon vervolgens niet goed omgaan met zijn nieuwe rol, waarbij hij niet altijd speelde. Dat hangt dan als een deken over de groep. En op een gegeven moment is er dan geen uitweg meer."