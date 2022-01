Heerenveen schakelt razendsnel en heeft vervanger van Veerman al in huis

Donderdag, 6 januari 2022 om 14:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:48

SC Heerenveen is bij de zoektocht naar een opvolger voor Joey Veerman uitgekomen bij Anas Tahiri. De voormalig speler van RKC Waalwijk wordt overgenomen van het Roemeense Cluj en tekent in Friesland een contract voor 2,5 jaar, weet De Telegraaf. Tahiri had nog een doorlopend contract bij de huidige koploper van de Roemeense competitie, maar heeft deze laten ontbinden.

Tahiri gold bij RKC, waar hij tussen 2018 en 2021 onder contract stond, als vaste waarde in het elftal van Fred Grim. De in Marokko geboren Belgische middenvelder kwam in 2018 over van Lierse SK en wist in zijn eerste seizoen met RKC meteen promotie naar de Eredivisie af te dwingen, toen de Waalwijkers zich na een achtste plek als eindnotering via de play-offs verzekerden van een plek in de Eredivisie. Tahiri was in zijn eerste twee seizoenen in Waalwijkse dienst goed voor vijf doelpunten en één assist. Vorig seizoen noteerde hij vier assists en één treffer.

De middenvelder had afgelopen zomer de mogelijkheid om bij te tekenen bij RKC, maar gaf de voorkeur aan een buitenlands avontuur. Cluj meldde zich daarop bij de aanvoerder, waarna een deal snel beklonken werd. Tahiri begon het seizoen goed in Roemenië en kwam zelfs in actie tijdens de kwalificatiewedstrijden voor de Champions League tegen Lincoln, maar verscheen vervolgens snel uit beeld. De middenvelder kreeg de eerste vier duels in de competitie nog speeltijd, maar zag toen hoe trainer Cristian Panin werd ontslagen. Diens opvolger, Dan Petrescu, haalde hem niet meer bij de selectie.

Volgens De Telegraaf startte Heerenveen meteen de onderhandelingen met Cluj toen bekend werd dat Veerman zou vertrekken. De middenvelder wilde op zijn beurt graag terug naar de Eredivisie, maar moest eerst een ontbinding van zijn contract overeen zien te komen. Nu dat gelukt is, zal Tahiri spoedig een contract tekenen tot medio 2024. Heerenveen hield naar verluidt zo'n zes miljoen euro over aan de transfer van Veerman naar PSV. De Eindhovenaren legden zondag het eerste contact en wisten hem dinsdag al te presenteren.