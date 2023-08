‘Hij is het licht in de duisternis bij Ajax, de enige positieve onderscheiding’

Maandag, 21 augustus 2023 om 09:28 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:33

Mario Been is lovend over Jorrel Hato. Als rapporteur van De Telegraaf heeft Been de zeventienjarige verdediger van Ajax opgenomen in zijn Elftal van de Week. Ook Dávid Hancko (Feyenoord) en Yorbe Vertessen (PSV) behoorden volgens de analist tot de uitblinkers van de tweede speelronde in de Eredivisie.

Ajax leed zaterdag op bezoek bij Excelsior (2-2) het eerste puntverlies van het seizoen. Hato was in de ogen van Been een van de weinige Ajacieden die zich in positieve zin wist te onderscheiden. “Hato is bij Ajax het licht in de duisternis”, stelt Been. “Zeker achterin met Medic en die twee backs naast zich. Hij is de enige die zich nog een beetje positief onderscheidt, op zo’n jonge leeftijd. Dat we vaker jongens hebben gezien die snel komen, maar ver kunnen terugvallen? De kracht van dit soort spelers is - en dat zie je bij hem - dat ze weten wat ze kunnen. Hij doet geen dingen waar hij niet goed in is. Hij is rustig en goed aan de bal.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hancko kan eveneens rekenen op een uitverkiezing. De Slowaak liep met Feyenoord averij op tegen Sparta Rotterdam (2-2), maar speelde in de ogen van Been wel ‘een degelijke wedstrijd’. “Dat is zo’n jongen die altijd een voldoende speelt en had tegen het einde ergens nog zo’n moment dat hij een enorm gevaarlijke situatie even onschadelijk maakte. Puur op inzicht. Als je het hebt over onvervangbare spelers, dan vind ik hem in dat opzicht wel heel bepalend bij Feyenoord.”

Vertessen is Beens Speler van Week. De vleugelaanvaller zorgde namens PSV met een treffer voor de ommekeer tegen Vitesse (1-3 winst). “Als vervanger van Noa Lang was hij erg goed. Hard werkend, met veel dreiging in de diepte. Vertessen was heel bepalend voor de overwinning met zijn goal en het verdienen van die strafschop (bij de 1-2, red.). Met name omdat PSV het heel erg moeilijk had de eerste helft. De trainer (Peter Bosz, red.) heeft dat goed omgezet in de rust met drie wissels, maar deze jongen maakte individueel toch ook wel een verschil”, aldus Been.

Mario Beens Elftal van de Week: Brouwer (Heracles Almelo); Widell (Excelsior), Hato (Ajax), Hancko (Feyenoord), Zagré (Excelsior); Tahiri (sc Heerenveen), Cleonise (RKC Waalwijk), Steijn (FC Twente); Brym (Sparta Rotterdam), Pavlidis (AZ), Vertessen (PSV).