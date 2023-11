SC Heerenveen klimt mede dankzij 2 rake penalty's over Fortuna Sittard heen

Zaterdag, 25 november 2023 om 20:40 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:44

SC Heerenveen heeft zaterdagavond een relatief eenvoudige overwinning geboekt op Fortuna Sittard. In het eigen Abe Lenstra Stadion was de ploeg van Kees van Wonderen met 3-0 te sterk. Thom Haye benutte twee strafschoppen, waarna Ion Nicolaescu voor de eindstand tekende. Door de zege klimt Heerenveen – over Fortuna heen - naar plek zeven in de Eredivisie, terwijl de ploeg van Danny Buijs voorlopig elfde staat.

De basiself van Heerenveen was op twee plekken gewijzigd ten opzichte van de met 1-3 gewonnen Eredivisie-wedstrijd tegen Vitesse van twee weken geleden. Pawel Bochniewicz ontbrak bij de Friezen, en werd centraal achterin vervangen door Syb van Ottele. Anas Tahiri startte op de bank, Simon Olsson schoof daarom terug naar het middenveld en Osame Sahraoui begon als linksbuiten.

Danny Buijs wijzigde het elftal van Fortuna op één plaats in vergelijking met het duel met Heracles, dat met 4-1 werd gewonnen. Deroy Duarte moest deze keer genoegen nemen met een reserverol, waardoor Tijjani Noslin het vanaf de eerste minuut mocht laten zien.

Beide ploegen waren enkele keren dreigend in de eerste helft. Zo schoot Pelle van Amersfoort net over, en bracht Andries Noppert fraai redding op een poging van Alen Halilovic.

Heerenveen domineerde echter en kreeg in de loop van het eerste bedrijf steeds meer kansen. Fortuna-doelman Ivor Pandur bracht echter redding op een afstandsknal van Haye, Olsson schoot na een goede actie hoog over en Ché Nunnely kopte de bal in kansrijke positie naast. Toch gingen de Friezen met een voorsprong de rust in. Haye benutte een penalty, na hands van Mitchell Dijks: 1-0.

Fortuna kwam na de rust een stuk beter voor de dag, en trof al snel de paal via Kaj Sierhuis. Enkele minuten later probeerde ook Iñigo Córdoba het, maar zijn schot werd gekraakt. Het was daarom een uitkomst voor de thuisploeg dat het na een uur spelen opnieuw een penalty kreeg, deze keer na een overtreding op Sahraoui. Ook nu faalde Haye niet vanaf elf meter: 2-0.

In het laatste half uur drong Fortuna nog lichtjes aan, maar voor echt gevaar wisten de Limburgers niet meer te zorgen. Aan de andere kant van het veld was het nog wel een keer raak. Nicolaescu profiteerde van een fout achterin bij Fortuna, omspeelde Pandur en zette de 3-0 eindstand op het bord.