Romelu Lukaku reageert na doelpunt op zingende supporters van Tottenham

Woensdag, 5 januari 2022 om 21:57 • Dominic Mostert

Romelu Lukaku heeft woensdagavond op geheel eigen wijze gereageerd op spreekkoren van de supporters van Tottenham Hotspur. Tijdens de EFL Cup-wedstrijd tussen Chelsea en Tottenham zongen supporters van de bezoekers dat het hart van Lukaku bij Internazionale ligt. Nadat Chelsea op een 2-0 voorsprong kwam, reageerde Lukaku door met zijn vinger te gebaren dat de uitsupporters moesten zwijgen.

He's Inter Milan, Romelu Lukaku, he's Inter Milan, klonk het in de eerste helft vanuit het uitvak op Stamford Bridge. De supporters van Tottenham reageerden daarmee op uitspraken die Lukaku vorige week deed in een interview met Sky Italia. De spits, die afgelopen zomer voor 115 miljoen euro de overstap maakte van Internazionale, deed in het interview veel stof opwaaien door zich negatief uit te spreken over het spelsysteem van Thomas Tuchel. Ook gaf hij aan dat hij afgelopen zomer niet zou zijn teruggekeerd bij Chelsea als Inter zijn contract had verlengd.

Wat is dit dan? ??

Chelsea komt een 2-0 voorsprong door wel een hele klungelige eigen goal ??#ZiggoSport #CarabaoCup #CHETOT pic.twitter.com/HSUSh5bExP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 5, 2022

Dinsdag verontschuldigde Lukaku zich voor zijn uitspraken. Hij zei de woede van de supporters te begrijpen en bood zijn excuses aan richting zijn trainer, teamgenoten en het bestuur van the Blues. Naar verluidt heeft Chelsea de Belg een boete van 500.000 euro opgelegd. Lukaku werd zondag buiten de selectie gelaten voor het Premier League-duel met Liverpool (2-2), maar keerde tegen Tottenham terug in de basiself. Bij rust leidde Chelsea met 0-2 en na het tweede doelpunt reageerde Lukaku door zijn vinger tegen zijn mond te houden. Zijn statement leek gericht op de fans van Tottenham, want door de thuissupporters werd hij nauwelijks uitgefloten of bejegend.

Al in de vijfde minuut opende Chelsea de score, na een fout in de achterhoede van de bezoekers. Japhet Tanganga verstuurde een te korte breedtepass richting rechtsback Emerson Royal, waardoor Marcos Alonso de bal kon onderscheppen. Hij vond in het strafschopgebied Kai Havertz, wiens inzet door Davinson Sánchez op ongelukkige wijze in eigen doel werd gewerkt. Hakim Ziyech speelde vervolgens een belangrijke rol bij de 0-2. Na zijn indraaiende vrije trap vanaf de rechterflank wilde Tanganga de bal wegkoppen, maar hij kopte aan tegen Ben Davies, waardoor een eigen doelpunt volgde.