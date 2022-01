Enorm succes blijft uit voor Alfons Groenendijk na misser Sherel Floranus

Woensdag, 5 januari 2022 om 21:36 • Dominic Mostert

Besiktas heeft woensdagavond beslag gelegd op de Turkse Supercup. Na negentig minuten en een verlenging stond een 1-1 stand op het scorebord tegen Antalyaspor, waarna Besiktas de strafschoppenserie won. De Nederlandse verdediger Sherel Floranus miste zijn penalty, waarna Domagoj Vida de serie besliste. Antalyaspor staat op papier onder leiding van Alfons Groenendijk, die ook verscheen op de persconferentie voor de wedstrijd. In de praktijk is Nuri Sahin de hoofdtrainer, maar hij heeft geen licentie.

Besiktas won vorig seizoen de dubbel in Turkije, waardoor de strijd om de Supercup een herhaling was van de bekerfinale van vorig seizoen. Voor het eerst sinds 2008, toen Galatasaray de Supercup won in Duitsland, werd de wedstrijd buiten Turkije gespeeld: het Ahmed bin Ali Stadion in Qatar, de afgelopen jaren klaargemaakt voor het WK 2022, was het strijdtoneel. Besiktas had vanaf het eerste moment het initiatief in handen en opende de score na ruim een halfuur.

Net buiten het strafschopgebied verstuurde Atiba Hutchinson een pass richting Miralem Pjanic, die op zijn beurt de opgestoomde rechtsback Valentin Rosier bediende. De lage voorzet van Rosier werd nog van richting veranderd door een verdediger, waardoor de doorgelopen Hutchinson kon scoren. Besiktas hield die voorsprong zonder veel problemen vast in de eerste helft en werd na de pauze dreigend met schoten van Josef de Souza en Cyle Larin, maar de 2-0 bleef uit.

Antalyaspor bleef dus in de wedstrijd en kwam zestien minuten voor tijd op gelijke hoogte. Nadat Besiktas een uitdraaiende corner van Hakan Özmert wilde wegwerken, viel de bal rond de zestienmeterlijn voor de voeten van Güray Vural. De vleugelspeler nam de bal ineens uit de lucht en zag zijn inzet van richting worden veranderd door Hutchinson, waardoor keeper Ersin Destanoglu een antwoord schuldig moest blijven. Daardoor was een verlenging noodzakelijk.

In de vijfde minuut van de verlenging maakte de Nederlandse verdediger Floranus zijn entree bij Antalyaspor. Afgezien van een afstandsschot van Amilton, dat werd gekeerd door Destanoglu, waren er geen serieuze kansen in het halfuur extra tijd en dus moest een penaltyserie uitkomst bieden. De inzet van Mustafa Erdilman van Antalyaspor werd door Destanoglu tegen de paal getikt, waarna Floranus tegen de onderkant van de lat schoot. Geen enkele speler van Besiktas miste en dus eindigde de strafschoppenreeks in 4-2. Besiktas won de Supercup voor het eerst sinds 2006 en voor de negende keer in de clubgeschiedenis, waarmee het Fenerbahçe en Trabzonspor evenaart; Galatasaray is recordhouder met zestien eindzeges.