Almere City voegt ruim 100 wedstrijden aan Eredivisie-ervaring toe aan selectie

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 12:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:22

Sherel Floranus komt de defensie van Almere City versterken, zo heeft de promovendus bekendgemaakt. De rechtervleugelverdediger komt over van Antalyaspor en heeft een contract getekend voor twee seizoenen tot de zomer van 2025. Floranus wordt transfervrij overgenomen, daar zijn contract bij de club uit de Turkse Süper Lig ten einde liep.

Met de komst van Floranus zet Almere in op ervaring. De rechtsback, international van Curaçao, kwam in het verleden al tot 120 Eredivisie-wedstrijden in dienst van sc Heerenveen en Sparta Rotterdam. Bij laatstgenoemde club genoot hij zijn jeugdopleiding en maakte hij zijn debuut in het betaalde voetbal. Twee jaar geleden koos hij voor een avontuur bij Antalyaspor.

Floranus, die in het verleden verschillende jeugdinterlands speelde voor Oranje, is blij met zijn rentree in de Eredivisie. "Almere City is een fantastische club die hard aan de weg timmert. Het is mooi om onderdeel uit te maken van het debuut in de Eredivisie. Daarnaast is Alex Pastoor een trainer waar ik al mee heb gewerkt en waar ik veel vertrouwen in heb."

Ook technisch manager Johan Hansma is content met de komst van zijn nieuwe aanwinst. "Met Sherel halen we een verdediger in huis die zowel als rechts- en linksback goed uit de voeten kan en daarnaast al heel wat wedstrijden Eredivisie-ervaring heeft ondanks dat hij nog maar 24 jaar is. Wij zijn blij dat hij ons komt versterken in ons eerste Eredivisie-seizoen.”