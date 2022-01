NAC Breda probeert huurovereenkomst met Feyenoord tot stand te brengen

Maandag, 3 januari 2022 om 08:41 • Laatste update: 09:03

NAC Breda probeert met Naoufal Bannis een nieuwe spits aan de selectie toe te voegen. BN DeStem schrijft dat de negentienjarige spits tot het einde van het seizoen moet worden gehuurd van Feyenoord, waar zijn contract nog loopt tot medio 2023. De huidige nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie wedt echter op meerdere paarden tegelijk, want er is ook geïnformeerd naar Tom Boere.

Boere staat sinds afgelopen zomer onder contract bij SC Cambuur, nadat hij eerder voor onder meer Ajax, AA Gent, FC Eindhoven, TOP Oss, FC Twente, KFC Uerdingen, Türkgücü München en SV Meppen speelde. Het contract van de 29-jarige spits in Leeuwarden loopt nog door tot medio 2023. Boere begon als basisspeler aan het seizoen en stond in negen duels aan de aftrap, maar in de laatste wedstrijden voor de winterstop ging bij Cambuur de voorkeur uit naar Roberts Uldrikis.

In de totaal vijftien wedstrijden die Boere voorlopig voor Cambuur speelde, was hij goed voor drie doelpunten en een assist. Boere geldt in Breda als een van de opties, naast Bannis. De door Feyenoord opgeleide spits bracht het laatste halfjaar van vorig seizoen al door bij FC Dordrecht, waar hij in zeventien Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden vijf keer scoorde en drie assists leverde. Naast NAC zijn er meer clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie in de markt voor Bannis.

Bannis keerde afgelopen zomer terug bij Feyenoord en zat in het afgelopen halfjaar weliswaar steevast bij de wedstrijdselectie van de hoofdmacht, maar komt als derde spits achter Bryan Linssen en Cyriel Dessers toch betrekkelijk weinig aan spelen toe. De spits kwam in de eerste seizoenshelft tot 201 speelminuten, verspreid over 5 wedstrijden en waarin hij goed was voor 1 doelpunt. Daardoor moet Bannis het voornamelijk hebben van zijn optredens bij Feyenoord Onder 21, voor wie hij acht keer scoorde in acht wedstrijden.