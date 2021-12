João Cancelo toont verwondingen na brute overval door ‘vier lafaards’

Vrijdag, 31 december 2021 om 07:10 • Chris Meijer

João Cancelo is in zijn eigen huis overvallen. De Portugese vleugelverdediger van Manchester City deelt via Instagram de verwondingen die hij opliep na een aanval van vier ‘lafaards’. Ondanks dat Cancelo terugvocht, zijn de overvallers er met sieraden vandoor gegaan. Manchester City schrijft in een statement via de officiële kanalen geschokt te zijn en probeert te helpen met het politieonderzoek.

“Helaas ben ik aangevallen door vier lafaards, die me hebben verwond en probeerden mijn familie te verwonden. Wanneer je je verzet, is dit het resultaat. Ze zijn er in geslaagd om al mijn sieraden mee te nemen en lieten me echter met mijn gezicht in deze staat”, schrijft Cancelo op Instagram bij een foto, waarop te zien is dat hij een snee boven en schrammen rond en onder zijn rechteroog heeft opgelopen. “Ik weet niet hoe er mensen kunnen zijn die zo kwaadaardig kunnen zijn.”

“Het belangrijkste is mijn familie en gelukkig zijn zij allemaal in orde. En aangezien ik zoveel obstakels heb moeten nemen in mijn leven, is dit er opnieuw een waar ik wel overheen zal komen. Firm and strong, like always”, zo besluit Cancelo zijn boodschap. Manchester City schrijft ‘geschokt’ te zijn door de overval op het huis van de 27-jarige vleugelverdediger. “João en zijn familie worden gesteund door de club en we helpen de politie met hun vragen, aangezien zij onderzoek doen naar deze serieuze zaak.”

Personeel van Manchester City is bij Cancelo thuis op bezoek geweest om hem en zijn familie zo te steunen. Hij mag zelf beslissen of hij wil spelen in de wedstrijd tegen Arsenal, die op nieuwjaarsdag om 13.30 uur op het programma staat. Cancelo speelde woensdag nog negentig minuten mee in de met 0-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Brentford. Met 3 doelpunten en 7 assists in 26 officiële wedstrijden is Cancelo dit seizoen van grote waarde binnen het elftal van manager Josep Guardiola.