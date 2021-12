Fábio Coentrão (33) stapte uit voetbal en maakte verrassende carrièreswitch

Fábio Coentrão blijkt het roer in zijn leven compleet te hebben omgegooid. De 33-jarige Portugees stopte afgelopen zomer als profvoetballer om zijn droom achterna te gaan. Coentrão volgde het voorbeeld van zijn vader en kocht een eigen vissersboot. "Het leven op zee is niets om je voor te schamen", zegt de oud-linksback op de Portugese televisiezender Empower Brand Channel.

Coentrão merkt dat er met minachting naar zijn nieuwe beroep wordt gekeken. "Het is geen schande, zoals veel mensen denken", aldus de voormalig vleugelverdediger. "Het is een baan als alle andere, maar niet alleen dat: de zee is prachtig en in deze beroepsgroep zijn mensen nodig. Deze mensen moeten gerespecteerd worden zoals in elk ander beroep."

Ooit was het de droom van Coentrão om bij Real Madrid te voetballen - hetgeen hij ook verwezenlijkte - maar de visserij is altijd zijn andere passie geweest. De 52-voudig international werd geboren in Vila do Conde, een vissersplaatsje op minder dan dertig kilometer ten noorden van Porto. Hij kreeg het vissen met de paplepel ingegoten, want zijn vader had eveneens een eigen boot. "Ik kom hier al vanaf mijn geboorte", aldus Coentrão. "Ik ging veel met mijn vader mee vissen, dat vond ik geweldig."

Op jonge leeftijd moest Coentrão kiezen tussen het voetbal en de visserij. "Altijd als ik tijd of vakantie had, dan ging ik mee met mijn vader. De zee was mijn leven. Ik wist toen natuurlijk al dat het voetbal op een dag zou eindigen en dat ik dan een nieuwe richting in mijn leven zou inslaan. Mijn geluk zit in mijn boot, dit is het leven dat ik wil leiden." De Portugees zit vol ambities. "Als ik veertig jaar ben, wil ik graag tien boten hebben. Ik heb een lange weg te gaan, maar ik sta optimistisch in het leven."

Coentrão is vooral bekend uit zijn tijd als speler van Real Madrid, waarvoor de oud-verdediger tussen 2011 en 2017 uitkwam. Na een sterke start zat hij meestentijds op de bank in de Spaanse hoofdstad, maar dat maakte zijn prijzenkast niet minder indrukwekkend. Op zijn palmares bij de Koninklijke prijken onder meer twee kampioenschappen en twee Champions League-titels. In 2017 keerde hij terug naar zijn thuisland om een seizoen bij Sporting Portugal te spelen, waarna hij er nog twee jaar bij het kleinere Rio Ave aan vastplakte.