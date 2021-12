Opnieuw leidt een standbeeld van Cristiano Ronaldo tot flinke opschudding

Donderdag, 30 december 2021 om 19:16 • Jeroen van Poppel

Cristiano Ronaldo en standbeelden, het is een combinatie die al jaren gepaard gaat met de nodige controverse. Deze week leidde een nieuw beeld van de 36-jarige superster van Manchester United, geplaatst in India, tot protesten. Het vereren van een Portugese voetballer blijkt gevoelig te liggen in de Indiase deelstaat Goa, een vroegere kolonie van Portugal.

Waar eerdere standbeelden van Ronaldo tot hoongelach leidden vanwege bijvoorbeeld gebrekkige gelijkenis, is er met het nieuwe beeld in India op het eerste oog niets mis. Het gouden beeld is bedoeld als eerbetoon voor de steraanvaller en om jonge mensen in de regio te inspireren. Die boodschap blijkt niet geheel over te komen op de plaatselijke bevolking, want volgens het Indiase persbureau IANS braken direct na de onthulling protesten uit.

For the love of football and at the request of our youth we put up Cristiano Ronaldo's statue in the park to inspire our youngsters to take football to greater heights. It was an honour to inaugurate the beautification of open space, landscaping, garden with foundation & walkway. pic.twitter.com/VU5uvlSlMT — Michael Lobo (@MichaelLobo76) December 28, 2021

Tegenstanders van het beeld zwaaiden met zwarte vlaggen. "Ik ben heel teleurgesteld om te zien dat Ronaldo een standbeeld heeft gekregen", aldus een local in Goa, die liever zou zien dat een bekende voetballer uit India vereerd zou worden. "Leer trots te zijn op onze eigen iconen zoals Samir Naik en Bruno Coutinho." Dat is niet het enige punt van kritiek op het beeld, want veel lokale bewoners wijzen op het koloniale verleden van Portugal.

Goa viert dit jaar zijn 60ste verjaardag na het behalen van de onafhankelijkheid. De deelstaat wist zich pas veertien jaar na de rest van India te ontworstelen aan de Portugese overheersing. Dat juist dit jaar een beeld in Goa wordt geplaatst van een Portugees, voelt voor sommigen als een belediging. "Dit is heiligschennis en wij veroordelen dit", aldus een protestant.

Het borstbeeld van Ronaldo op Madeira dat in 2018 werd vervangen.

Het is als vermeld zeker niet voor het eerst dat een beeltenis van Ronaldo wereldnieuws wordt. Zo leidde het borstbeeld dat op zijn geboorte-eiland Madeira werd geplaatst tot internationaal hoongelach, omdat het een misvormd gezicht zou hebben. In 2018 werd het beeld, dat staat op het vliegveld in Funchal, vervangen. Een ander beeld van Ronaldo op Madeira leidde daarvoor óók tot opschudding vanwege een grote bobbel in zijn broek.

Het beeld van Ronaldo op Madeira met de beruchte bobbel in de broek.